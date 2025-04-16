市警局長：選擇性起訴案件 導致慣犯橫行

蒂池認為，檢察官選擇性地起訴案件，是造成慣犯橫行的原因。圖為蒂池此前參與紐約市的活動。(取自市警局Flickr)

布朗士 地區檢察官克拉克(Darcel Clark)周前在市議會聽證會上嚴厲批評紐約市 警局長蒂池(Jessica S. Tisch)，認為其領導的紐約市警，在重點打擊和執法遊民 及低級別犯罪者；蒂池15日參與活動時雖未指名道姓，但表示檢察官選擇性起訴案件，是造成慣犯橫行的原因，並諷刺布朗士是「汽車盜竊的最佳地點。」

克拉克此前直言不諱地反對蒂池的地鐵行動，認為不應將執法重點放在遊民或輕微違法行為，而是深入找出犯罪根源，才能解決暴力和再犯等社會問題。

蒂池15日在公民犯罪委員會的年度早餐會上評論道，更多時候不法分子只是面臨持有盜竊財物的輕罪指控，然後就從拘留所被釋放；而她認為，汽車盜竊應是重罪，犯罪者應以重罪起訴，「如果指控不恰當，那麼汽車盜竊數量就會遙遙領先於全市。」

數據顯示，今年頭三個月，全市重大犯罪率下降了10%，從去年的2萬9169宗案件下降至今年的2萬5987宗；但蒂池表示，「每個紐約客都應該知道，情況可以更好」，並指出犯罪率始終高於2018年的水平，即保釋和證據開示法改革實施前的最後一年。

她還表示，今年頭三個月被捕的人中，39%的人過去擁有至少一次被捕紀錄，比2018年的同期數據增加了46%，而21%的人則是至少被捕過三次；「再犯率是我們無法控制的」，蒂池表示，刑事司法系統的「旋轉門」轉得比以往任何時候都快，導致犯罪者反覆回到街頭，「而每天受苦的都是紐約人。」