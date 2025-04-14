我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

失事直升機無黑匣子 舒默籲吊銷營運許可

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
初步調查發現，10日在紐約失事的觀光直升機每日高強度飛行，最後一次例行大檢修為3月1日，遠超每100小時一檢的聯邦規定。圖為遇難者一家在出發前與失事直升機合影。(取自New York Helicopter Tours LLC)
初步調查發現，10日在紐約失事的觀光直升機每日高強度飛行，最後一次例行大檢修為3月1日，遠超每100小時一檢的聯邦規定。圖為遇難者一家在出發前與失事直升機合影。(取自New York Helicopter Tours LLC)

紐約哈德遜河上空10日發生觀光直升機空中解體墜機事故，致機上六人全部罹難。國家運輸安全委員會(NTSB)發現，肇事的直升機上沒有配備俗稱「黑匣子」的飛行記錄裝置，且已有月餘未進行主要檢修。來自紐約州的國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)指責失事直升機公司忽視安全，呼籲聯邦吊銷運營許可。

失事直升機10日下午3時許在哈德遜河上空突然解體，然後殘骸及機上乘員分散墜落在靠近西岸的水面上，事故造成西門子西班牙分公司執行長埃斯科巴(Agustin Escobar)一家五口以及作為飛行員的海軍老兵強生(Sean Johnson)共六人遇難。

NTSB的調查團隊次日入住事發現場所在的新州澤西市主持打撈和調查。根據最新的報導，由於飛機殘骸墜落範圍很廣且哈德遜河水流紊亂，目前包括螺旋槳和尾槳在內的多個關鍵部件尚未打撈出水。據ABC新聞報導，鄰近的霍博肯市(Hobken)有居民報警稱，在岸邊發現了疑似飛機坐墊的物品。

初步調查發現，失事直升機沒有安裝「黑匣子」，導致事發前的很多關鍵信息缺失，調查更加困難。此外，該架飛機的使用強度高，事故發生時已是當日第八次飛行。根據聯邦航空管理局(FAA)的規定，可運載不超過十人的小型直升機不強制安裝「黑匣子」，但商用直升機每飛行100小時便須進行一次大檢修(Major Inspection)。然而失事飛機的最後一次大檢修紀錄停留在3月1日，根據其日均飛行密度推算，事故發生時該飛機處於應檢未檢狀態。

截至發稿時，NTSB尚未對事故原因作出任何公開評論。根據ABC，曾任陸戰隊直升機飛行員的航空律師格林(Justin Green)根據網上流傳的事故影片推測，失事飛機高速旋轉的主螺旋槳可能因某種原因碰撞了尾槳，導致機體結構瞬間崩壞。他還表示，乘員可能在空中就已遇難，因為飛機從墜落的型態看，飛行員當時應該已經失去了挽救飛機的行動能力。

自1977年以來，紐約市的觀光直升機事故已奪去了38條生命，在本次墜機之前的最近一起事故發生於2019年。舒默在事故發生後的記者會上呼籲當局在調查期間，應暫時吊銷肇事公司紐約直升機之旅(New York Helicopter Tours)的運營執照，並加強對其他公司觀光直升機的安全檢查。他指責肇事公司「偷工減料，將利益置於人命之上」。

觀光 紐約市 紐約州

上一則

H-1B或遭打擊 恐造成紐約人才短缺

下一則

法拉盛全福殯儀館火災 未恢復供電
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

舒默批川普 關稅政策將毀紐約經濟

舒默批川普 關稅政策將毀紐約經濟
批川普政府 燃民主黨鬥志 參議員布克連講25小時創紀錄

批川普政府 燃民主黨鬥志 參議員布克連講25小時創紀錄
民主黨內鬥浮現 舒默拒辭參院少數黨領袖職

民主黨內鬥浮現 舒默拒辭參院少數黨領袖職
民主黨支持度新低 舒默堅稱「工薪階級政黨」定位

民主黨支持度新低 舒默堅稱「工薪階級政黨」定位

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
皇后區一名就讀二年級的華裔女童Emily被多次霸凌，引發家長憤怒，在輔導老師事後介入後，涉事學生才寫下道歉信並被記錄行為處分。(記者高雲兒╱攝影)

華裔女童遭同學丟香蕉皮 教師冷處理：妳怕香蕉？

2025-04-11 19:47

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅