失事直升機無黑匣子 舒默籲吊銷營運許可

初步調查發現，10日在紐約失事的觀光直升機每日高強度飛行，最後一次例行大檢修為3月1日，遠超每100小時一檢的聯邦規定。圖為遇難者一家在出發前與失事直升機合影。(取自New York Helicopter Tours LLC)

紐約哈德遜河上空10日發生觀光 直升機空中解體墜機事故，致機上六人全部罹難。國家運輸安全委員會(NTSB)發現，肇事的直升機上沒有配備俗稱「黑匣子」的飛行記錄裝置，且已有月餘未進行主要檢修。來自紐約州 的國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)指責失事直升機公司忽視安全，呼籲聯邦吊銷運營許可。

失事直升機10日下午3時許在哈德遜河上空突然解體，然後殘骸及機上乘員分散墜落在靠近西岸的水面上，事故造成西門子西班牙分公司執行長埃斯科巴(Agustin Escobar)一家五口以及作為飛行員的海軍老兵強生(Sean Johnson)共六人遇難。

NTSB的調查團隊次日入住事發現場所在的新州澤西市主持打撈和調查。根據最新的報導，由於飛機殘骸墜落範圍很廣且哈德遜河水流紊亂，目前包括螺旋槳和尾槳在內的多個關鍵部件尚未打撈出水。據ABC新聞報導，鄰近的霍博肯市(Hobken)有居民報警稱，在岸邊發現了疑似飛機坐墊的物品。

初步調查發現，失事直升機沒有安裝「黑匣子」，導致事發前的很多關鍵信息缺失，調查更加困難。此外，該架飛機的使用強度高，事故發生時已是當日第八次飛行。根據聯邦航空管理局(FAA)的規定，可運載不超過十人的小型直升機不強制安裝「黑匣子」，但商用直升機每飛行100小時便須進行一次大檢修(Major Inspection)。然而失事飛機的最後一次大檢修紀錄停留在3月1日，根據其日均飛行密度推算，事故發生時該飛機處於應檢未檢狀態。

截至發稿時，NTSB尚未對事故原因作出任何公開評論。根據ABC，曾任陸戰隊直升機飛行員的航空律師格林(Justin Green)根據網上流傳的事故影片推測，失事飛機高速旋轉的主螺旋槳可能因某種原因碰撞了尾槳，導致機體結構瞬間崩壞。他還表示，乘員可能在空中就已遇難，因為飛機從墜落的型態看，飛行員當時應該已經失去了挽救飛機的行動能力。

自1977年以來，紐約市 的觀光直升機事故已奪去了38條生命，在本次墜機之前的最近一起事故發生於2019年。舒默在事故發生後的記者會上呼籲當局在調查期間，應暫時吊銷肇事公司紐約直升機之旅(New York Helicopter Tours)的運營執照，並加強對其他公司觀光直升機的安全檢查。他指責肇事公司「偷工減料，將利益置於人命之上」。