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爭賭場牌 雲頂、大都會遊說支出列州府前五

記者高雲兒╱紐約報導
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雲頂集團與花旗球場周邊賭場建案的開發商皇后未來公司，去年在州府奧伯尼的遊說支出位居全州前五。圖為大都會公園模擬圖。(取自大都會公園官網)
雲頂集團與花旗球場周邊賭場建案的開發商皇后未來公司，去年在州府奧伯尼的遊說支出位居全州前五。圖為大都會公園模擬圖。(取自大都會公園官網)

紐約州三張備受矚目的下州賭場牌照預計將於年底由州博彩委員會發放，來自皇后區的兩個競爭團隊，分別是雲頂集團(Genting Group)與花旗球場周邊賭場建案的開發商皇后未來公司(Queens Future)，去年在州府奧伯尼的遊說支出位居全州前五，遠超其他的競爭者。

根據紐約州政府道德與遊說委員會(New York State Commission on Ethics and Lobbying in Government)最新公布的報告，2024年紐約州全州遊說總支出達3億7700萬元，較2023年增加4.57%，紐約市則達1億3800萬元，年增5.3%。其中，皇后區兩大賭場開發商的支出占據較高比例，成為推升總額的主要推力。

報告顯示，在南皇后區經營雲頂世界賭場的雲頂集團，以3200萬元的支出位居遊說排行榜第三；而紐約大都會老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)合作成立的皇后未來公司，則支出2600萬元，排名第五。

兩大競爭者不僅在州層級砸重金遊說，也在市級政府的遊說上支出。根據紐約市文書辦公室上月發布的報告，花旗開發商在2024年於市府層面遊說支出超過200萬元，雲頂也投入近100萬元，在市府機關進行政策推動。

花旗賭場提案中的最大障礙之一是地點本身，其規畫地點位於花旗球場的停車場，該地雖屬市府所有、由大都會隊租用，卻依法被指定為「公園用地」，受限於不能隨意更改用途。為此，需州議會通過所謂的「公園地轉用途法案」，以獲得建設合法性。

本月初，代表提案涉及地區的州參議員劉醇逸表示，作為交換條件之一，要求開發商興建一座跨法拉盛溪的步行橋，或捐出1億元用於法拉盛草原可樂娜公園的改善工程。同時，花旗開發商在市級推動的土地使用變更也取得進展。紐約市議會年初已大比數通過一系列所需的土地用途修正，為「大都會公園」計畫鋪平道路。

紐約下州的三塊賭場牌照申請將於今年6月27日截止。除了以上兩個開發商，至少已有另外九家機構也提出建案。

在南皇后區經營雲頂世界賭場的雲頂集團，以3200萬元的支出位居遊說排行榜第三。圖...
在南皇后區經營雲頂世界賭場的雲頂集團，以3200萬元的支出位居遊說排行榜第三。圖為雲頂世界為其50億重建願景沉浸式新體驗中心舉行剪綵儀式。(本報檔案照)

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