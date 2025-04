爭賭場牌 雲頂、大都會遊說支出列州府前五

雲頂集團與花旗球場周邊賭場建案的開發商皇后未來公司,去年在州府奧伯尼的遊說支出位居全州前五。圖為大都會公園模擬圖。(取自大都會公園官網)

紐約州 三張備受矚目的下州賭場牌照預計將於年底由州博彩委員會發放,來自皇后區的兩個競爭團隊,分別是雲頂集團(Genting Group)與花旗球場周邊賭場建案的開發商皇后未來公司(Queens Future),去年在州府奧伯尼的遊說支出位居全州前五,遠超其他的競爭者。

根據紐約州政府道德與遊說委員會(New York State Commission on Ethics and Lobbying in Government)最新公布的報告,2024年紐約州全州遊說總支出達3億7700萬元,較2023年增加4.57%,紐約市 則達1億3800萬元,年增5.3%。其中,皇后區兩大賭場開發商的支出占據較高比例,成為推升總額的主要推力。

報告顯示,在南皇后區經營雲頂世界賭場的雲頂集團,以3200萬元的支出位居遊說排行榜第三;而紐約大都會 老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)合作成立的皇后未來公司,則支出2600萬元,排名第五。

兩大競爭者不僅在州層級砸重金遊說,也在市級政府的遊說上支出。根據紐約市文書辦公室上月發布的報告,花旗開發商在2024年於市府層面遊說支出超過200萬元,雲頂也投入近100萬元,在市府機關進行政策推動。

花旗賭場提案中的最大障礙之一是地點本身,其規畫地點位於花旗球場的停車場,該地雖屬市府所有、由大都會隊租用,卻依法被指定為「公園用地」,受限於不能隨意更改用途。為此,需州議會通過所謂的「公園地轉用途法案」,以獲得建設合法性。

本月初,代表提案涉及地區的州參議員劉醇逸表示,作為交換條件之一,要求開發商興建一座跨法拉盛溪的步行橋,或捐出1億元用於法拉盛草原可樂娜公園的改善工程。同時,花旗開發商在市級推動的土地使用變更也取得進展。紐約市議會年初已大比數通過一系列所需的土地用途修正,為「大都會公園」計畫鋪平道路。