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台灣同鄉聯誼會繪母親畫賽徵件

記者劉梓祁╱紐約報導
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由台灣同鄉聯誼會舉辦的少兒繪畫賽，即日起向五至15歲的兒童和青少年徵件，今年的比賽主題為「我的母親」。圖為往年入圍作品。(記者劉梓祁╱攝影)
由台灣同鄉聯誼會舉辦的少兒繪畫賽，即日起向五至15歲的兒童和青少年徵件，今年的比賽主題為「我的母親」。圖為往年入圍作品。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約台灣同鄉聯誼會近日宣布，一年一度的兒童及青少年繪畫比賽即日起至5月15日(周四)徵收作品，今年主題為「我的母親 My Dear Mother」，歡迎年滿五歲至15歲的兒童與青少年參加，年齡將以8月31日為分界日。

本次活動配合全美台灣同鄉聯誼會舉辦的2025年全國少兒繪畫賽，由紐約台灣同鄉聯誼會承辦。紐約地區各組前三名作品將代表本地出線，與全國其他城市獲獎作品一同角逐決賽名次，決賽結果將於全美聯誼會年會公布，並向得獎者頒發獎狀與獎金，以資表揚。

根據規定，參賽者需提交11吋乘14吋的畫作，長或寬尺寸如超出1吋以上將被扣分，另外作品正面不得署名或標註任何個人資訊，且禁止使用電腦製圖。每人限投一件作品，並需隨稿附上中英文姓名、性別、年齡、參加組別、通訊地址、電話及電子郵件等完整資料，組別分為三類，有幼兒組(五至七歲)、兒童組(八至11歲)、以及少年組(12至15歲)。

徵件截止日期為5月15日(周四)，作品可於周一至周五上午10時至下午6時送達皇后區法拉盛37‑02 Main Street一樓#F6A，聯絡人為傅先生，電話為(917)375‑7740。頒獎典禮則訂於6月7日(周六)下午1時30分，在紐約華僑文教服務中心舉行，地址是133‑32 41st Road, Flushing, NY 11355。

活動相關事宜可洽詢紐約台灣同鄉聯誼會會長黎潔瑋，電話為(646)610‑3190。

法拉盛 皇后區

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