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布碌崙監獄深夜施工 噪音惹民怨

記者馬璿╱紐約報導
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原定於2027年完成的四座城區監獄，至今無法按時完工，尤其布碌崙監獄更因趕工，導致深夜施工噪音引發居民強烈不滿。(圖片取自紐約市設計與施工局)
原定於2027年完成的四座城區監獄，至今無法按時完工，尤其布碌崙監獄更因趕工，導致深夜施工噪音引發居民強烈不滿。(圖片取自紐約市設計與施工局)

市府自2018年啟動的「城區監獄計畫」(Borough-Based Jails Program)，旨在將雷克島監獄的囚犯分散至曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、皇后區及布朗士的新建監獄。然而，這一計畫進度大幅落後，原定於2027年完成的四座監獄，至今無法按時完工，尤其布碌崙監獄更因趕工，導致深夜施工噪音引發居民強烈不滿。

布碌崙監獄工程自2021年8月開工，原有拘留中心則已於2023年拆除，進行新建設計及基礎工程。雖市府強調這項工程必要且緊急，但頻繁的夜間施工與噪音問題令周圍居民無法忍受。據市樓宇局(DOB)的資料，該工地已獲得235次延時施工許可，是全市平均數量兩倍以上，目前施工時間經常延長至深夜，使周邊居民苦不堪言。根據311資料，自2021年8月開工以來，該址有86件噪音投訴，其中38件發生在晚上9時至早上7時之間。

市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，市長亞當斯(Eric Adams)對居民的擔憂漠不關心，甚至施壓市府部門盡快完工，他曾要求市樓宇局與居民協調，但市長辦公室最終拒絕了此要求。萊斯勒說，如果是私人開發商如此無視社區，早就協調樓宇局叫停工程，但由於開發商是市府，導致該工程在缺乏問責機制的情況下也別無他法。

市長發言人阿爾圖斯(Kayla Mamelak Altus)表示，市府正與社區居民協調夜間噪音問題，同時全速推進建設。她還指出，「雖然萊斯勒公開支持區域監獄建設，但私下卻偽善地阻撓進度」，並敦促他推動立法修改強制2027年關閉雷克島的法規，認為該時程不切實際。

盡管部分居民支持將監獄移出雷克島，認為有助於改善監獄的安全問題，但面對不斷的延遲和施工噪音，導致他們對市府處理問題的方式感到失望。更有居民表示，市府曾保證不會有過多噪音，但實際情況完全背離承諾，讓社區很困擾。

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