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松柏之家社區中心 會員慶生有吃有玩

記者胡聲橋╱紐約報導
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松柏之家社區服務中心日前為會員們慶生。(記者胡聲橋╱攝影)
松柏之家社區服務中心日前為會員們慶生。(記者胡聲橋╱攝影)

松柏之家多元化社區服務中心近期在布碌崙(布魯克林)班森賀為4月、5月和6月份生日的會員集體慶生。趁著春天來臨之際，松柏之家希望通過生日會，祝願會員身體健康、快樂如意。

這次慶生活動在位於西7街1409號的松柏之家多元化社區服務中心舉行，活動分為有獎猜商品價格、會員合唱、共進午餐、吃生日蛋糕和抽獎等諸多環節，現場氣氛活躍。

現場的會員以老年人為主，他們對商品的價格非常熟悉，猜起價格來八九不離十，很快就拿走獎品；在會員合唱環節，會員們在手風琴的伴奏下唱起了「萬水千山總是情」等著名的粵語歌曲。

松柏之家總裁兼執行長陳偉儀表示，每三個月給會員過生日，讓人人都能在松柏之家慶生，她還強調，不僅是65歲的長者，其實18歲以上的成年人也可以申請加入松柏之家，成為會員。她歡迎更多年輕人加入松柏之家，把松柏之家辦得更好。

松柏之家在布碌崙共有四個中心，分別是羊頭灣社區服務中心、班森賀社區服務中心、多元化社區服務中心和日落公園社區服務中心。松柏之家的網站是www.homecrest.org。

松柏之家社區服務中心日前為會員們慶生。(記者胡聲橋╱攝影)
松柏之家社區服務中心日前為會員們慶生。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 日落公園 布魯克林

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