半年釀21起槍擊案…曼哈頓2黑幫火拚 警方成功掃蕩

警方繳獲大量的攻擊性步槍。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)日前與市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)宣布，執法機構已成功掃蕩兩個幫派犯罪組織，起訴其中的16名嫌犯。這兩個幫派涉嫌在半年時間內，因相互尋仇火拚而在東哈林(East Harlem)地區製造了21起槍擊 案，造成至少兩人死亡。

白艾榮介紹，16名嫌犯分別來自LA World和Wuski兩個幫派，其中LA World主要盤據在東哈林區的萊曼(Lehman Houses)和AK Houses政府樓 社區，而Wuski則來自Johnson Houses政府樓社區。兩個幫派長達半年的交火源於其中一名幫派成員被殺。

根據紀錄，街頭火拚始於去年3月22日，在隨後的四天內，幫派分子分別在店舖和街道上相互開槍尋仇，並在3月24日造成兩名青少年死亡，其中一名死者僅16歲。此後，雙方都加強了戒備，同時也開始以更殘暴的手段尋找機會報復對方。

起訴書展示被告Prince Bouche的通訊紀錄，披露他與同幫派成員的對話，寫道「我要他們所有人死」。另一名被告Aaden Williams則向友人透露自己「開了七槍，打光了彈匣，希望我打中了對方至少一個人。」

據統計，在3月22日至9月29日的半年內，兩個幫派的成員共製造了21起槍擊案。而在警方繳獲的武器中，不乏殺傷力強大的攻擊型步槍和帶有激光瞄準鏡的手槍。16名被告分別面臨兩項起訴，總計被控罪名達108項，包括謀殺、謀殺未遂等重罪。