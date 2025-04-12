我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登機證與報到手續走入歷史？數位旅行證最快3年內上路

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

半年釀21起槍擊案…曼哈頓2黑幫火拚 警方成功掃蕩

記者許君達╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方繳獲大量的攻擊性步槍。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)
警方繳獲大量的攻擊性步槍。(曼哈頓地區檢察官辦公室提供)

曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)日前與市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)宣布，執法機構已成功掃蕩兩個幫派犯罪組織，起訴其中的16名嫌犯。這兩個幫派涉嫌在半年時間內，因相互尋仇火拚而在東哈林(East Harlem)地區製造了21起槍擊案，造成至少兩人死亡。

白艾榮介紹，16名嫌犯分別來自LA World和Wuski兩個幫派，其中LA World主要盤據在東哈林區的萊曼(Lehman Houses)和AK Houses政府樓社區，而Wuski則來自Johnson Houses政府樓社區。兩個幫派長達半年的交火源於其中一名幫派成員被殺。

根據紀錄，街頭火拚始於去年3月22日，在隨後的四天內，幫派分子分別在店舖和街道上相互開槍尋仇，並在3月24日造成兩名青少年死亡，其中一名死者僅16歲。此後，雙方都加強了戒備，同時也開始以更殘暴的手段尋找機會報復對方。

起訴書展示被告Prince Bouche的通訊紀錄，披露他與同幫派成員的對話，寫道「我要他們所有人死」。另一名被告Aaden Williams則向友人透露自己「開了七槍，打光了彈匣，希望我打中了對方至少一個人。」

據統計，在3月22日至9月29日的半年內，兩個幫派的成員共製造了21起槍擊案。而在警方繳獲的武器中，不乏殺傷力強大的攻擊型步槍和帶有激光瞄準鏡的手槍。16名被告分別面臨兩項起訴，總計被控罪名達108項，包括謀殺、謀殺未遂等重罪。

市警總探長肯尼(Joseph Kenny)透露，本次落網的兩個幫派分別有約30名成員，早期相互結仇的起因與爭奪販毒地盤有關。他介紹，警方的數據庫內現有507個幫派的信息，涉及成員1萬3304人，而在12年前，數據庫內的幫派分子超過4萬人。

曼哈頓檢方日前宣布起訴16名幫派分子，他們因相互尋仇，在東哈林區製造了21起槍擊...
曼哈頓檢方日前宣布起訴16名幫派分子，他們因相互尋仇，在東哈林區製造了21起槍擊案。圖為檢方在記者會中展示執法人員繳獲的手槍。(記者許君達╱攝影)

白艾榮 政府樓 槍擊

上一則

中國AI公司那斯達克上市 談科技超越政治

下一則

石棉危害師生 82%學校未按時檢驗
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

成立37間人頭公司 涉半年洗錢25億 幫派神鬼會計師收押

成立37間人頭公司 涉半年洗錢25億 幫派神鬼會計師收押
維州波郡槍擊案3死3傷 槍手均已落網

維州波郡槍擊案3死3傷 槍手均已落網
維州波郡槍擊案 3死3傷 槍手均已落網

維州波郡槍擊案 3死3傷 槍手均已落網
兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 效果...

兒遇霸凌 華人媽日薪500聘人扮黑幫接送上學 效果...

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現