國會議員總統日徵文比賽 布碌崙2華裔小學生獲獎

布碌崙華裔小學生陳艾薇(Ivy Chen，前排中)和朱艾莉森(Allison Zhu，前排右二)成為國會議員瑪麗奧年度總統日徵文獲獎者。(瑪麗奧辦公室提供)

選區包括史島和南布碌崙 (布魯克林)部分地區的國會眾議員 瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日宣布了一年一度的總統日徵文比賽獲獎者。布碌崙兩名華裔 小學生，三年級的陳艾薇(Ivy Chen，音譯，下同)和四年級的朱艾莉森(Allison Zhu)是此次比賽的華裔獲獎者。

瑪麗奧辦公室每年舉辦的總統日徵文比賽，要求參賽者是在紐約第11國會眾議員選區居住或上學的三至五年級小學生。作文的主題是「如果你是美國總統，對於改善社區和國家有什麼想法？」

此次徵文比賽分史島和布碌崙兩個賽區。按照規則，每個賽區三、四、五年級各評出兩名獲獎者。在布碌崙區的比賽中，來自布碌崙205小學(PS 205)的三年級華生陳艾薇成為三年級組的唯一獲獎者，另一名獲獎者空缺；來自班森賀成功學院(Success Academy Bensonhurst)的四年級華生朱艾莉森則喜獲四年級組第一名。

作為獎品，獲獎者得到了Barnes and Noble書店的禮物卡，並獲邀參加與國會眾議員瑪麗奧分別在史島和布碌崙辦公室舉行的頒獎儀式和招待會，分享他們的想法。

「我祝賀今年作文比賽的優勝者，並感謝所有參賽的學生」，瑪麗奧說，「我很高興能歡迎這些優秀的學生來到我的布碌崙和史島辦公室，聽取他們的想法。我讓他們各自介紹，如果他們成為美國總統，將如何改善我們社區。我和這些孩子進行了愉快的討論，討論的主題包括經濟、公共安全和環境等各方面」。