我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

登機證與報到手續走入歷史？數位旅行證最快3年內上路

美國真實身分新制5月上路 不合規旅客恐遭拒登機

國會議員總統日徵文比賽 布碌崙2華裔小學生獲獎

記者胡聲橋╱紐約報導
布碌崙華裔小學生陳艾薇(Ivy Chen，前排中)和朱艾莉森(Allison Zhu，前排右二)成為國會議員瑪麗奧年度總統日徵文獲獎者。(瑪麗奧辦公室提供)
布碌崙華裔小學生陳艾薇(Ivy Chen，前排中)和朱艾莉森(Allison Zhu，前排右二)成為國會議員瑪麗奧年度總統日徵文獲獎者。(瑪麗奧辦公室提供)

選區包括史島和南布碌崙(布魯克林)部分地區的國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日宣布了一年一度的總統日徵文比賽獲獎者。布碌崙兩名華裔小學生，三年級的陳艾薇(Ivy Chen，音譯，下同)和四年級的朱艾莉森(Allison Zhu)是此次比賽的華裔獲獎者。

瑪麗奧辦公室每年舉辦的總統日徵文比賽，要求參賽者是在紐約第11國會眾議員選區居住或上學的三至五年級小學生。作文的主題是「如果你是美國總統，對於改善社區和國家有什麼想法？」

此次徵文比賽分史島和布碌崙兩個賽區。按照規則，每個賽區三、四、五年級各評出兩名獲獎者。在布碌崙區的比賽中，來自布碌崙205小學(PS 205)的三年級華生陳艾薇成為三年級組的唯一獲獎者，另一名獲獎者空缺；來自班森賀成功學院(Success Academy Bensonhurst)的四年級華生朱艾莉森則喜獲四年級組第一名。

作為獎品，獲獎者得到了Barnes and Noble書店的禮物卡，並獲邀參加與國會眾議員瑪麗奧分別在史島和布碌崙辦公室舉行的頒獎儀式和招待會，分享他們的想法。

「我祝賀今年作文比賽的優勝者，並感謝所有參賽的學生」，瑪麗奧說，「我很高興能歡迎這些優秀的學生來到我的布碌崙和史島辦公室，聽取他們的想法。我讓他們各自介紹，如果他們成為美國總統，將如何改善我們社區。我和這些孩子進行了愉快的討論，討論的主題包括經濟、公共安全和環境等各方面」。

布碌崙 眾議員 華裔

上一則

康尼島神奇摩天輪13日開放 前105名遊客免費乘坐

下一則

布碌崙監獄深夜施工 噪音惹民怨
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

賴投書外媒提「台灣投資美國隊」張善政質疑食安成籌碼

賴投書外媒提「台灣投資美國隊」張善政質疑食安成籌碼
華府機場又出事 6眾議員搭機遇擦撞 孟昭文籲補足FAA人力

華府機場又出事 6眾議員搭機遇擦撞 孟昭文籲補足FAA人力
布朗士夜市、托騰堡免費導覽 周末好去處

布朗士夜市、托騰堡免費導覽 周末好去處
韓總統大選 李在明支持率領先 3成民眾不知要投誰

韓總統大選 李在明支持率領先 3成民眾不知要投誰

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42

超人氣

更多 >
中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%

中國再反制美國 對美增加關稅由84%提高至125%
結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫

結婚2年婚變頻傳… 「賭王千金」何超蓮罕談懷孕生子計畫
6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效

6000名無證移民被社會安全局列「已歿」社安號碼失效
全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首

全球最富裕城市放榜 美國進榜最多 紐約雄踞榜首
整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現

整理庭院不想用化學藥劑 「廚房3小物」自製除草劑神效立現