康尼島神奇摩天輪13日開放 前105名遊客免費乘坐

康尼島神奇摩天輪13日向遊人開放。(神奇摩天輪臉書)

康尼島 的德諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)將於13日(周日)對遊人開放，同時將舉行「遊樂祝福儀式」。當天排在前105名遊客將獲得免費乘坐神奇摩天輪的機會。

神奇摩天輪開幕儀式將於當天上午10時在西12街的康尼島棧道(Riegelmann Boardwalk)開始，由Salt and Sea Mission的Mary Smith牧師為遊客祈福，當地民選官員將致詞，百老匯 女演員Aneesa Folds將為遊客帶來精采表演。

為了紀念康尼島的這一標誌性遊樂設施設立105周年，頭105位遊客可以免費乘坐神奇摩天輪。這座高聳的摩天輪是樂園的中心，在康尼島的歷史比德諾公園本身還要悠久。創辦人Denos Vourderis於1983年買下神奇摩天輪，並圍繞著它興建了新的遊樂園。

目前，德諾公園正在對公園的各種遊樂設施進行最後的調試和維護，已經準備好迎接遊客在漫長寒冷冬季後的回歸。

5月18日之前，德諾神奇摩天輪公園僅在周末開放，不過本月14日春假的那一周，將每天開放；從5月23日至9月3日的夏季將每天開放。入園免費，但使用各種遊樂設施需付費購票。

康尼島的各類遊樂設施即將全面開放。月神公園(Luna Park)已於3月23日開放，布碌崙 旋風過山車(Brooklyn Cyclones)也在上周舉行了開放儀式。