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康尼島神奇摩天輪13日開放 前105名遊客免費乘坐

記者胡聲橋╱紐約報導
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康尼島神奇摩天輪13日向遊人開放。(神奇摩天輪臉書)
康尼島神奇摩天輪13日向遊人開放。(神奇摩天輪臉書)

康尼島的德諾神奇摩天輪公園(Deno's Wonder Wheel Park)將於13日(周日)對遊人開放，同時將舉行「遊樂祝福儀式」。當天排在前105名遊客將獲得免費乘坐神奇摩天輪的機會。

神奇摩天輪開幕儀式將於當天上午10時在西12街的康尼島棧道(Riegelmann Boardwalk)開始，由Salt and Sea Mission的Mary Smith牧師為遊客祈福，當地民選官員將致詞，百老匯女演員Aneesa Folds將為遊客帶來精采表演。

為了紀念康尼島的這一標誌性遊樂設施設立105周年，頭105位遊客可以免費乘坐神奇摩天輪。這座高聳的摩天輪是樂園的中心，在康尼島的歷史比德諾公園本身還要悠久。創辦人Denos Vourderis於1983年買下神奇摩天輪，並圍繞著它興建了新的遊樂園。

目前，德諾公園正在對公園的各種遊樂設施進行最後的調試和維護，已經準備好迎接遊客在漫長寒冷冬季後的回歸。

5月18日之前，德諾神奇摩天輪公園僅在周末開放，不過本月14日春假的那一周，將每天開放；從5月23日至9月3日的夏季將每天開放。入園免費，但使用各種遊樂設施需付費購票。

康尼島的各類遊樂設施即將全面開放。月神公園(Luna Park)已於3月23日開放，布碌崙旋風過山車(Brooklyn Cyclones)也在上周舉行了開放儀式。

康尼島聯盟(Alliance for Coney Island)公關經理Cindy Vourderis對今年的遊樂季充滿信心：「這個季節將為遊客帶來各種驚喜，從經典刺激的遊樂園到水族館美妙的展品，再到美味的食物和令人興奮的棒球比賽，每個人都能找到自己喜歡的東西」。

工人正對神奇摩天輪進行開放前的維修。(神奇摩天輪臉書)
工人正對神奇摩天輪進行開放前的維修。(神奇摩天輪臉書)

康尼島 布碌崙 百老匯

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