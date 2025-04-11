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個人護理計畫轉換註冊 延至5月中

記者馬璿╱紐約報導
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自紐約州府宣布將「個人護理計畫」(CDPAP)於4月前過渡至新管理機構Public Partnerships LLC(PPL)後，便因轉換期過短備受批評。圖為州長霍楚(Kathy Hochul，圖右)和州衛生廳長麥當勞(James McDonald，圖左)此前堅持將如期推動改革。(取自州衛生廳辦公室)
自紐約州府宣布將「個人護理計畫」(CDPAP)於4月前過渡至新管理機構Public Partnerships LLC(PPL)後，便因轉換期過短備受批評。圖為州長霍楚(Kathy Hochul，圖右)和州衛生廳長麥當勞(James McDonald，圖左)此前堅持將如期推動改革。(取自州衛生廳辦公室)

紐約州府宣布將「個人護理計畫」(CDPAP)於4月前過渡至新管理機構Public Partnerships LLC(PPL)後，便因轉換期過短備受批評。如今，州府在超過3萬2000名消費者尚未註冊完成、3萬6000名照護助理打卡失敗的壓力下，終於同意延後該時程。根據最新協議，透過CDPAP聘用照護助理的受益人註冊期將延至5月15日，照護助理則需在6月6日前完成註冊上線程序。

州府為簡化CDPAP運作，將原本由600多家機構提供的財務與行政服務整合，交由單一公司PPL統一管理，並藉此節省每年5億元的聯邦醫療補助計畫(俗稱白卡，Medicaid)經費。原先超過20萬名登記的紐約州居民須在4月1日前完成轉換，但自宣布後引發廣泛爭議，原因不乏如註冊系統混亂、語言障礙及宣導不足等問題，對移民社區影響甚大。

3月底，非營利組織紐約法律援助團(New York Legal Assistance Group)向州衛生廳提訴，要求延後時程。在法官下令州府官員與該組織協商新計畫後，雙方最終於9日達成延期協議。居家照護消費者的登記期限，由此延長至5月15日，而照護助理須在6月6日前，完成PPL的上線程序。PPL將負責支付由白卡資助計畫所雇用的個人照護助理。

據新協議，尚未完成PPL薪資設定的個人照護助理，可選擇加速上線程序，或由原合作機構繼續發薪。若未來PPL註冊作業未完成，導致部分消費者或照護助理無法順利上線，居家照護團體則可再次申請延後時程。

但倡議者與消費者紛紛表示，PPL登記程序比州府描述得更加困難，許多人無法完成註冊，有些消費者甚至擔心若照護助理無法順利領薪，恐會選擇離職。更有皇后區居民指出，自己多次致電PPL客服，卻始終無法與真人通話。

倡議團體表示，州府只給PPL三個月時間接手如此龐大的照護計畫，實在過於倉促，批評者也猛烈抨擊州府選擇由PPL接手的決定。然而，州長霍楚(Kathy Hochul)和州衛生廳長麥當勞(James McDonald)堅持將如期推動改革，並拒絕替代計畫建議。麥當勞曾向居家照護消費者保證，他們將繼續保留原有照護人員，並保證薪資發放將更為順利。

紐約州 麥當勞 白卡

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