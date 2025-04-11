廚餘施行強制分類議員籲改自願參與

廚餘強制分類施行後，議員籲改採自願參與。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 自本月起強制推行廚餘回收規定，所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，都必須與一般垃圾分開，放置在指定回收桶以便堆肥處理；市議會「常識核心小組」(Common Sense Caucus)10日提出議案，要求取消罰款，並將強制性的計畫改為自願參與。

在執法首周，已有逾1800名房東收到罰單。市清潔局表示，執法一周即將約250萬磅的有機垃圾，從掩埋場轉移至堆肥設施，對環境益處顯著。

不過，為保守派的「常識核心小組」認為，「以罰促改」並不公平。皇后區共和黨 議員阿莉奧拉(Joann Ariola)指出，「我並不反對堆肥，但我反對強制。想堆肥的人可以自由參與，不想的人不應被迫。」

她批評，居民被迫購買專用堆肥桶，卻常遭竊，有機垃圾僅每周收集一次，更導致桶內生蛆、惡臭難聞，可謂「現在除了『門口包裹大盜』，還多了『垃圾桶大盜』。」

市清潔局發言人古德曼(Joshua Goodman)則為政策辯護，強調廚餘回收有助減碳與減少掩埋場負擔，且「首周數據已證明環保成效。」

目前，該提案僅獲七名常識核心小組議員支持，包括市議員莊文怡，通過機會渺茫。