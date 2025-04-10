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布碌崙羊頭灣遊民所建案 建築分割程序存漏洞

記者馬璿／紐約報導
​布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)原定於科伊爾街(Coyle Street)2134號興建的可負擔住宅項目，卻突然被改為遊民所用途，引發當地居民強烈反彈。 ​(記者馬璿／攝影)
​布碌崙(布魯克林)羊頭灣(Sheepshead Bay)原定於科伊爾街(Coyle Street)2134號興建的可負擔住宅項目，卻突然被改為遊民所用途，引發當地居民強烈反彈。 ​(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣原定於科伊爾街(Coyle Street)2134號興建的可負擔住宅，卻突然被改為遊民所用途，引發當地居民強烈反彈。 開發商與業主為從福特街(Ford St)入場搭建拆除圍欄，上月將毗鄰屋主告上布碌崙高等法院。然而，市樓宇局(DOB)的資料顯示，土地和建築分割過程中，恐存在程序漏洞，原本同一棟建築雖被分割成兩棟，卻未完成正式分割，導致兩名土地業主名下的建築仍為同一結構，將影響拆除與施工進度。在欲興建遊民所地址的停工令尚未撤銷前，2134號地址依法不得施工。

另外，2134號未向市樓宇局申請拆除許可，僅申請了人行道許可，並於2024年11...
另外，2134號未向市樓宇局申請拆除許可，僅申請了人行道許可，並於2024年11月7日收到停工令，至今未撤銷。(記者馬璿／攝影)

建地原包含2114號「Dollar Tree」零售店面及2134號倉庫空間，而根據市樓宇局在2014年和2021年批准的圖紙，兩個地址實屬同一棟建築內的兩個獨立區域。2023年，原地主「Coyle Street Properties LLC」申請將該土地切割為零售店及倉庫。

2024年5月，「Coyle Street Owner LLC」 以約2437萬元購得上述兩塊土地，並在同年12月，將零售店所在地以300萬元售予「Coyle Realty LLC」，倉庫所在地以約2240萬元售予為低收入群體開發可負擔住房的非營利組織「2134 Coyle Housing Development Fund Corporation」(HDFC) ，並計畫在此建立遊民所。

根據市樓宇局，在2023年，開發商曾嘗試以2134號申請建築分割，但最終撤回。2024年改以2114號申請，獲得了分割與拆除許可，導致盡管兩塊土地分屬不同業主，但建築尚未完全分割，二者仍為建築共有人。若HDFC需依據紐約州不動產法第881條啟動訴訟，則應由HDFC和Coyle Realty LLC共同提起，而非單一方對鄰近地產提告。

另外，2134號未向市樓宇局申請拆除許可，僅申請了人行道許可，更已在2024年11月7日收到停工令，至今未撤銷。市樓宇局網站顯示，2134號因未提交如2022年外部低壓檢查報告等違規行為，已被罰款7250元。

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