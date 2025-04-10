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紐約市警局「一日警察局長」徵文 遏止地鐵衝浪歪風

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市警局舉辦徵文比賽，邀青少年出策遏止地鐵衝浪。(取自市長辦公室)
紐約市警局舉辦徵文比賽，邀青少年出策遏止地鐵衝浪。(取自市長辦公室)

鑒於「地鐵衝浪」(Subway Surfing)現象日益嚴重且具致命風險，紐約市警局(NYPD)近日與警察運動聯盟(Police Athletic League)聯合舉辦年度「一日警察局長」(Police Commissioner for a Day)徵文比賽，並將此議題定為主題，呼籲青少年共同探討並提出有效的應對與防範策略。

本屆徵文比賽邀請全市九至12年級的高中生參與，主題為假設自己擔任警察局長後，將如何與大都會運輸署(MTA)攜手合作，預防青少年進行地鐵衝浪行為。根據警方介紹，最高獎項獲得者可得到500元現金、定製獎牌，以及贈予所在學校250元。

此外，得獎人可在6月4日的頒獎典禮中，與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)及其他高層團隊見面並共度一天。同時，主辦方也將頒發其他獎項，包括「副局長」、「部門首長」及「分局指揮官」等頭銜予其他入圍者。

有意參加的學生須於本月25日前透過警察運動聯盟官方網站，以PDF或Word檔格式提交作品。

此項徵文比賽舉辦之際，正值「地鐵衝浪」議題在近年持續升溫。根據市警統計數據，2024年共發生229件與地鐵衝浪相關的逮捕案，造成15人受傷，其中六人不幸身亡，大多數為青少年。相較2023年的135起逮捕案及五起死亡案例，顯示問題有日益惡化的趨勢。

截至2025年2月9日，警方已因地鐵衝浪逮捕17人，並處理兩起非致命傷害案件，但尚未出現死亡案例。

此前，市長亞當斯(Eric Adams)等官員將地鐵衝浪情況的惡化部分歸咎於社群媒體，認為其宣傳與渲染使青少年誤以為這項危險行為「具有魅力」。警方也已展開無人機巡邏、社區宣導計畫和尋求移除影片等行動。

市警捷運系統主管古洛塔(Joseph Gulotta)早前於市議會聽證會上表示，「我們發現社群媒體是推動這類行為的主要因素，青少年為了尋求刺激的影片內容而甘冒風險，與過去幾十年明顯不同。」

地鐵 社群媒體 大都會

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