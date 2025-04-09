紐約余風采堂 春節聯歡會暨敬老
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紐約余風采堂近日在曼哈頓華埠舉辦「2025春節聯歡會暨敬老大會」，慰問與關懷宗親及社區長者，同時弘揚中華民族尊老愛幼的傳統美德，吸引數百位成員及社區代表出席。
紐約余風采堂主席余乾源表示，2024年，紐約余風采堂成功承辦「全美余風采堂懇親100周年紀念暨第27屆大會」，為堂會發展開啟了第二個百年的新篇章。
余乾源表示，新的一年將著力完成幾項任務，包括加強領導班子建設、培養新生力量，恢復疫情前的各項工作和活動，完善會員普查登記工作，完成懇親會紀念冊編制，以及壯大會員隊伍，積極參與社區活動。
本次大會上還特別預祝宗親余燕志參選紐約市第一選區市議員成功。「我們期盼旗開他得勝、不負眾望，」余乾源表示。
據介紹，余風采堂在全國共設有15個分堂及一個辦事處，總堂位於舊金山。全美余風采堂主席余寵異、美西總長余民輝、美東總長余應昌、紐約余風采堂副主席余長安、紐約中華公所主席朱超然及多位社團領袖、馬氏世表、謝氏世表和眾多宗親出席活動。台山豊祿海外宗親余日平向大會捐款2000元。
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