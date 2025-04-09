紐約余風采堂 春節聯歡會暨敬老

紐約余風采堂主席余乾源表示，2024年，紐約余風采堂成功承辦「全美余風采堂懇親100周年紀念暨第27屆大會」，為堂會發展開啟了第二個百年的新篇章。(記者范航瑜／攝影)

紐約余風采堂近日在曼哈頓華埠 舉辦「2025春節聯歡會暨敬老大會」，慰問與關懷宗親及社區長者，同時弘揚中華民族尊老愛幼的傳統美德，吸引數百位成員及社區代表出席。

紐約余風采堂主席余乾源表示，2024年，紐約余風采堂成功承辦「全美余風采堂懇親100周年紀念暨第27屆大會」，為堂會發展開啟了第二個百年的新篇章。

余乾源表示，新的一年將著力完成幾項任務，包括加強領導班子建設、培養新生力量，恢復疫情 前的各項工作和活動，完善會員普查登記工作，完成懇親會紀念冊編制，以及壯大會員隊伍，積極參與社區活動。

本次大會上還特別預祝宗親余燕志參選紐約市 第一選區市議員成功。「我們期盼旗開他得勝、不負眾望，」余乾源表示。