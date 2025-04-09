投入社區事務 納粹大屠殺倖存者慶百歲 黃敏儀頒褒獎狀

市議員黃敏儀(前排左)頒發市議會褒獎狀給百歲人瑞斯洛姆(前排右)。(記者尤昱程／攝影)

市議員黃敏儀(Sandra Ung)近日到訪法拉盛 長者斯洛姆(Hanna Slome)家中，頒發市議會褒獎狀，祝賀這位在社區生活逾65年的居民百歲生日。斯洛姆女士是納粹 大屠殺倖存者之一，其一生經歷動盪、持續投入家庭與社區事務。

黃敏儀說，斯洛姆一生經歷動盪，卻始終以積極態度面對生活，是社區珍貴的典範，「她的故事提醒我們人類精神的堅強。」

據了解，斯洛姆1925年出生於捷克斯洛伐克奧斯特拉發(Ostrava)，是669名透過「兒童運輸行動」(Kindertransport)被送往英國、成功逃離納粹的猶太兒童之一。她於1944年抵達紐約，定居至今。1958年，她與丈夫在博生大道(Parsons Blvd.)購屋搬入，至今仍居於該址。

她的兒子傑西·斯洛姆(Jesse Slome)表示，母親的生命歷程可用「堅韌」形容。他說，外祖父曾遭納粹剝奪律師職業，最終自殺身亡，母親的哥哥也無法適應環境而走上相同道路，「但她沒有。她選擇活下去，建立家庭，也將日子過得充實。」

即使百歲，斯洛姆仍保持規律作息與日常鍛鍊。傑西·斯洛姆說，生日當天上午找不到母親時，發現她正在樓上騎腳踏機，「她每天堅持運動，說這樣腿才不會硬」。

斯洛姆育有兩名子女，家族成員包括七名孫子女與十名曾孫。她曾擔任法拉盛第185初中(JHS 185)家長會主席，並在社區帶領步行導覽，介紹皇后區歷史與文化，特別喜愛阿斯托利亞與當地希臘料理。她也熱愛園藝，至今仍維護自家庭院，並將壓花製成卡片，捐給公益機構作為募款用途。

傑西·斯洛姆說，母親的百歲生日讓來自英國、澳洲 、以色列與美國各地的家族成員齊聚一堂，許多人是首次見面，「這就是她活到百歲的價值，讓親情在這一天重新連結」。