布碌崙家暴案 華男被控企圖謀殺、威脅警察等罪

班森賀家暴華男被指犯有企圖謀殺、攻擊和危害兒童等罪。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)班森賀一戶華人 家庭近日發生慘案，家中四名華裔女孩遭持刀刺傷。嫌犯陳隆謙(Longqian Chen，音譯)8日被警方初步指控犯有企圖謀殺罪、襲擊罪、威脅警察罪、危害兒童罪(child endangerment)、威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)和擁有武器罪。

陳隆謙在對峙中被兩名警員用槍擊中頭部和胸部，傷勢嚴重。他被送到瑪摩利醫院接受手術治療，目前傷情穩定，但不知道何時才能到法院過堂。另一方面，據家人說，陳隆謙之前曾有過躁鬱症和精神分裂症的病史，因此，對陳隆謙進行精神病方面的鑒定也將是必要程序之一。

根據警方，陳隆謙被指6日上午用中式菜刀和尖刀，在家中刺傷四名女孩，其中三名是他的外甥女，年齡分別為八歲、11歲和13歲，另一名女孩是他16歲的女兒。其中，11歲女孩事發時躲在房間內撥打911報警，挽救了孩子們的生命。當時家中共有五名孩子，另一名12歲男孩為陳隆謙的兒子，這名男孩沒有受傷，事發時他跑到鄰居家求助，並在警員趕到時為其開門。

此案中受傷的四名女孩都被送到瑪摩利醫院接受治療。據了解，其中一名女孩的脖子和頭部被刺十幾刀，另一名女孩的一根手指被砍斷。

此案的動機引起了社區的普遍關注。警方仍在調查此案，調查人員認為，襲擊可能與陳隆謙的精神健康問題相關，當時他可能精神病發作。據了解，事發前幾個月，陳隆謙的一位親戚曾向兒童服務管理局(ACS)提出投訴，稱陳隆謙對家庭成員具有潛在的危險，會殺死所有人。

發生慘案的華人家庭平時安靜而低調，鄰居鄧先生說，他有時會看到一名身材瘦削的婦女帶著幾名孩子在他家門前走過，在夏天也會看到幾個孩子在附近的空地上打羽毛球。鄧先生說這家人本來懷著對美好生活的憧憬來到美國，但現在一切都破碎了。

此案也引起社區對精神健康問題的關注。州眾議員 寇頓(William Colton)發表聲明，呼籲修改紐約州有關精神健康的法律，「我們必須採取行動，在危險的精神病患者犯下可怕罪行之前，在不自願的情況下將其關押。」