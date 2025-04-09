布碌崙家暴案 華男被控企圖謀殺、威脅警察等罪
布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭近日發生慘案，家中四名華裔女孩遭持刀刺傷。嫌犯陳隆謙(Longqian Chen，音譯)8日被警方初步指控犯有企圖謀殺罪、襲擊罪、威脅警察罪、危害兒童罪(child endangerment)、威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)和擁有武器罪。
陳隆謙在對峙中被兩名警員用槍擊中頭部和胸部，傷勢嚴重。他被送到瑪摩利醫院接受手術治療，目前傷情穩定，但不知道何時才能到法院過堂。另一方面，據家人說，陳隆謙之前曾有過躁鬱症和精神分裂症的病史，因此，對陳隆謙進行精神病方面的鑒定也將是必要程序之一。
根據警方，陳隆謙被指6日上午用中式菜刀和尖刀，在家中刺傷四名女孩，其中三名是他的外甥女，年齡分別為八歲、11歲和13歲，另一名女孩是他16歲的女兒。其中，11歲女孩事發時躲在房間內撥打911報警，挽救了孩子們的生命。當時家中共有五名孩子，另一名12歲男孩為陳隆謙的兒子，這名男孩沒有受傷，事發時他跑到鄰居家求助，並在警員趕到時為其開門。
此案中受傷的四名女孩都被送到瑪摩利醫院接受治療。據了解，其中一名女孩的脖子和頭部被刺十幾刀，另一名女孩的一根手指被砍斷。
此案的動機引起了社區的普遍關注。警方仍在調查此案，調查人員認為，襲擊可能與陳隆謙的精神健康問題相關，當時他可能精神病發作。據了解，事發前幾個月，陳隆謙的一位親戚曾向兒童服務管理局(ACS)提出投訴，稱陳隆謙對家庭成員具有潛在的危險，會殺死所有人。
發生慘案的華人家庭平時安靜而低調，鄰居鄧先生說，他有時會看到一名身材瘦削的婦女帶著幾名孩子在他家門前走過，在夏天也會看到幾個孩子在附近的空地上打羽毛球。鄧先生說這家人本來懷著對美好生活的憧憬來到美國，但現在一切都破碎了。
此案也引起社區對精神健康問題的關注。州眾議員寇頓(William Colton)發表聲明，呼籲修改紐約州有關精神健康的法律，「我們必須採取行動，在危險的精神病患者犯下可怕罪行之前，在不自願的情況下將其關押。」
班森賀華人社區服務中心負責人羅添福說，華人家庭對待精神健康問題的態度往往就是悶在心裡或者把病人關在家裡，這非常不好。他認為如果有人感到心理壓力很大，就應該說出來或找心理諮詢師，如果是精神病患者就應該積極就醫，以免此類悲劇重演。
上一則
紐約余風采堂 春節聯歡會暨敬老
下一則
FB留言