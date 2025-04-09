我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

布碌崙家暴案 華男被控企圖謀殺、威脅警察等罪

記者胡聲橋╱紐約報導
班森賀家暴華男被指犯有企圖謀殺、攻擊和危害兒童等罪。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀家暴華男被指犯有企圖謀殺、攻擊和危害兒童等罪。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭近日發生慘案，家中四名華裔女孩遭持刀刺傷。嫌犯陳隆謙(Longqian Chen，音譯)8日被警方初步指控犯有企圖謀殺罪、襲擊罪、威脅警察罪、危害兒童罪(child endangerment)、威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)和擁有武器罪。

陳隆謙在對峙中被兩名警員用槍擊中頭部和胸部，傷勢嚴重。他被送到瑪摩利醫院接受手術治療，目前傷情穩定，但不知道何時才能到法院過堂。另一方面，據家人說，陳隆謙之前曾有過躁鬱症和精神分裂症的病史，因此，對陳隆謙進行精神病方面的鑒定也將是必要程序之一。

根據警方，陳隆謙被指6日上午用中式菜刀和尖刀，在家中刺傷四名女孩，其中三名是他的外甥女，年齡分別為八歲、11歲和13歲，另一名女孩是他16歲的女兒。其中，11歲女孩事發時躲在房間內撥打911報警，挽救了孩子們的生命。當時家中共有五名孩子，另一名12歲男孩為陳隆謙的兒子，這名男孩沒有受傷，事發時他跑到鄰居家求助，並在警員趕到時為其開門。

此案中受傷的四名女孩都被送到瑪摩利醫院接受治療。據了解，其中一名女孩的脖子和頭部被刺十幾刀，另一名女孩的一根手指被砍斷。

此案的動機引起了社區的普遍關注。警方仍在調查此案，調查人員認為，襲擊可能與陳隆謙的精神健康問題相關，當時他可能精神病發作。據了解，事發前幾個月，陳隆謙的一位親戚曾向兒童服務管理局(ACS)提出投訴，稱陳隆謙對家庭成員具有潛在的危險，會殺死所有人。

發生慘案的華人家庭平時安靜而低調，鄰居鄧先生說，他有時會看到一名身材瘦削的婦女帶著幾名孩子在他家門前走過，在夏天也會看到幾個孩子在附近的空地上打羽毛球。鄧先生說這家人本來懷著對美好生活的憧憬來到美國，但現在一切都破碎了。

此案也引起社區對精神健康問題的關注。州眾議員寇頓(William Colton)發表聲明，呼籲修改紐約州有關精神健康的法律，「我們必須採取行動，在危險的精神病患者犯下可怕罪行之前，在不自願的情況下將其關押。」

班森賀華人社區服務中心負責人羅添福說，華人家庭對待精神健康問題的態度往往就是悶在心裡或者把病人關在家裡，這非常不好。他認為如果有人感到心理壓力很大，就應該說出來或找心理諮詢師，如果是精神病患者就應該積極就醫，以免此類悲劇重演。

班森賀家暴華男被指犯有企圖謀殺、攻擊和危害兒童等罪。(記者胡聲橋╱攝影)
班森賀家暴華男被指犯有企圖謀殺、攻擊和危害兒童等罪。(記者胡聲橋╱攝影)

華人 布碌崙 眾議員

上一則

紐約余風采堂 春節聯歡會暨敬老

下一則

市議員莊文怡遭控攻擊等罪 無條件撤銷 不留案底
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

涉布碌崙班森賀家暴案華男 有躁鬱症和精神分裂

涉布碌崙班森賀家暴案華男 有躁鬱症和精神分裂
2匪硬闖布碌崙民宅 69歲男屋主被拳打腳踢

2匪硬闖布碌崙民宅 69歲男屋主被拳打腳踢
專偷通訊器材 布碌崙連環賊得手近10萬元

專偷通訊器材 布碌崙連環賊得手近10萬元
布碌崙8大道華男涉持利器刺人 警追緝

布碌崙8大道華男涉持利器刺人 警追緝

熱門新聞

布碌崙(布魯克林)班森賀一戶華人家庭6日發生家暴事件，警方在現場調查。(記者胡聲橋/攝影)

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

2025-04-06 17:13
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
市主計長蘭德呼籲紐約市法務部提告特斯拉公司，理由是他將精力轉移到公司運營之外且言行對品牌構成了危害，導致股價暴跌。(美聯社)

特斯拉股價暴跌 讓紐約養老金帳戶蒸發4億 市主計長要告馬斯克

2025-04-03 14:48
華策會因舉辦移民講座遭監督團體指控是在教人逃避執法，華策會澄清指出，講座內容都是教導民眾認識法律。圖為移民與海關執法局人員拘捕無證客。(路透)

宣導應對ICE講座遭舉報 引發華社寒蟬效應

2025-04-05 07:42
根據規定，紐約市民從4月1日起需要將廚餘垃圾單獨裝在棕色的專用垃圾桶內，等待每周一次定期收集。圖為廚餘專用垃圾桶樣式。(市清潔局提供)

紐約市廚餘回收新規上路 華人：宣傳不足 多人不清楚具體要求

2025-04-02 06:56
即日起，市民必須把所有食物殘渣、受汙染的紙類與庭院廢棄物，與一般垃圾分開，放置在如圖所示的指定棕色垃圾桶內，否則將被罰款。(市長辦公室提供)

紐約市廚餘回收新規4/1上路 違規至少罰25元

2025-04-01 07:45

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍