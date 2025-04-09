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亞太裔歷史教育法案 保林力挺

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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保林(Amy Paulin)近日宣布加入州眾議會亞太裔工作組。(州眾議會亞太裔工作組提供)
保林(Amy Paulin)近日宣布加入州眾議會亞太裔工作組。(州眾議會亞太裔工作組提供)

選區包括威徹斯特郡的紐約州眾議員、州眾議會衛生委員會主席保林(Amy Paulin)近日宣布，她已正式加入州眾議會亞太裔工作組(Asian Pacific American Task Force)。保林支持由亞太裔工作組主席李榮恩提出的亞太裔歷史教育法案，並表示將致力倡導本選區及全州亞太裔社區的權益與需求。

數據顯示，保林所代表的選區中，已有11.17%的居民為亞太裔族群。她表示，很榮幸加入州眾議會亞太裔小組，與同僚們共同為亞太社群發聲爭權，期待在立法與預算方面，推動對亞太裔居民福祉與發展有利的政策。

州眾議會亞太裔工作組成立於2017年，旨在應對亞太裔社區面臨的重大議題，包括醫療健康不平等、經濟發展、心理健康意識提升，以及打擊仇恨犯罪。該小組亦為州議員提供平台，與亞裔倡議團體與社區領袖交流，確保亞太裔社群的聲音在州政府中被聽見與重視。

亞太裔工作組主席李榮恩對保林的加入表示歡迎。威徹斯特郡議員今村(David Imamura)表示，在持續應對亞太裔社區所面臨挑戰的過程中，像保林議員這樣堅定的盟友與代表至關重要。她共同支持亞太裔歷史教育法案，並支持在威郡啟動亞太裔歷史教育試點計畫。試點計畫目前已在她選區的兩所學校推動，這是提升教育中多元認同與代表性的重要一步。 

亞裔 眾議員 紐約州

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