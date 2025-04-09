牌樓設計意見徵集 華埠加開交流會

為收集曼哈頓華埠牌樓建設的設計意見，市經濟發展局再舉辦意見徵集活動。(記者劉梓祁╱攝影)

為收集曼哈頓華埠 牌樓(Gateway)建設的設計意見，市經濟發展局(EDC)8日在劉國樑廣場(Kimlau Square)再度舉辦意見徵集活動，與居民討論牌樓外觀、選址和象徵意義等，但到場人數仍十分有限。

本次加開會議由領導「通達華埠」(Chinatown Connection)的市經濟發展局，及其設計諮詢服務提供方「Marvel Designs」公司組織。兩周前，市府曾舉辦首場意見徵集活動，但到場民眾數量較少，且有反映指以華文交流的參與者偏少。

牌樓建設作為「通達華埠」子項目之一，華埠居民期望頗深，盼藉此打造彰顯華人 文化與歷史的社區地標，但仍須籌集250萬元。去年，市長亞當斯 (Eric Adams)在劉國樑廣場與多位華埠民選官員宣布啟動計畫，並和州府共同出資將撥款總數提至5580萬元。

在當天僅有幾十人參與的徵集活動中，有居民表示牌樓是「等待許久的」項目規畫。多人相信，華埠作為最早形成的華人社區之一，亟需一座能夠體現傳統文化特色的地標，不僅滿足對歷史傳承的期待，也有助提升社區對外的吸引力。

根據市經濟發展局公布的「設計概要」(Design Brief)草案，牌樓將建在重新設計的劉國樑廣場，後者將被改造為標準的四向交叉口，擁有更多公共空間。有僑團代表說，希望牌樓立於廣場中的柏路(Park Row)路口處，既能作為華埠連結下城其它區域的門戶，也能與市政廳(City Hall)等相鄰的歷史建築融為新的都市景觀。

不過，市府已在1月決定維持柏路自九一一事件後的關閉狀態，但市議員馬泰(Chris Marte)和部分居民仍相信有重開可能，指「新市長將帶來新氣象」。

除作為華埠入口，牌樓還被寄望於改善交通、支持本地商業發展。草案指出，牌樓在中華文化中不僅用於畫定邊界，還能作為紀念重大事件的載體。