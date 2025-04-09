皇后區公車路線重整 6月底上路

皇后區巴士路線圖將於兩階段變更。(MTA提供)

皇后區 公車網路將自6月29日(周日)與8月31日(周日)分兩階段重整，MTA 將調整或取消逾百條路線，其中多條行經法拉盛 緬街的線路將在第一階段改動。整體調整將影響數十萬通勤族，導入17條新路線、調整104條，並停駛六條，總數將從113條增至124條。

包括Q17、Q25、Q27與Q58等多條行經法拉盛的主要公車路線都將在第一階段進行調整，涉及改道、站點變更與停靠方式調整等。其中部分路線將導入快速通勤設計，提升行車效率。Q44-SBS則不在此次變動範圍內。

MTA主席利博(Janno Lieber)說，這項重整是為了加快公車速度、改善乘車體驗。市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)表示，計畫以未來為導向，市府將同步調整車站設計、推動公車優先專案。皇后區區長理查茲(Donovan Richards Jr.)則說，這項變革將影響乘客每日通勤生活，呼籲民眾提早了解各自路線狀況。

為配合路線變動，MTA與市交通局已開始於各站張貼告示，更新車站資訊。春季起，將陸續在公車站牌的Guide-A-Ride展示框，標示即將變動的內容，並透過車內廣播、數位與紙本宣傳提醒乘客。

此外，MTA將於4至5月赴各社區委員會簡報，6月底前也將舉辦街頭宣傳與說明活動，屆時也將啟動「乘客大使計畫」(Customer Ambassador Program)。