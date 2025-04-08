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門前人行道設電單車充電樁 開放申請

記者許君達╱紐約報導
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市府現已開放人行道充電櫃的安裝申請，圖為位於曼哈頓下城的試點項目充電櫃樣式。(市交通局提供)
市府現已開放人行道充電櫃的安裝申請，圖為位於曼哈頓下城的試點項目充電櫃樣式。(市交通局提供)

紐約市交通局7日發布鋰電池充電櫃申請指南，允許物業業主或獲得業主批准的租戶在其樓前的公共人行道上安裝電單車專用充電櫃。新規旨在減少居民在家中給鋰電池充電導致的火災風險，同時也利用標準化的充電設施規範電池的使用。

可安裝的充電櫃分為兩種，一種用於現場充電，另一種為共享式換電櫃。其中共享式換電櫃擁有多個單元，每個單元內配有一塊充滿電的電單車或電動滑板車專用鋰電池，電池均經過安全檢測機構UL的認證。充電櫃由專門的公司管理和運營，用戶可隨時租用充滿的電池，並將電量用盡的電池插入櫃中充電。申請安裝的業主可決定換電櫃是向所有公眾開放，還是僅供本物業租戶使用。

根據業者和消防部門的反饋，優質電池售價昂貴，很多依賴電單車謀生的低收入者通常很難負擔其成本，而廉價的劣質或不合格電池則有極大的安全隱患，紐約市此前發生過的多起致命火災，都是由品質低劣或不規範使用的鋰電池造成的。使用共享電池的用戶，則可避免陷入這個價格與安全的兩難局面。根據市府公布的數據，在去年開展的共享充電櫃試點項目中，安裝了充電櫃的公寓，室內充電量減少了35%。

根據規定，共享充電櫃可在符合空間要求的公共人行道上安裝，申請者首先需要獲得市府發房客「可撤銷許可」，該許可由市交通局和消防局共同審批，獲批後，即可申請安裝。符合申請資格者包括物業業主或得到業主許可的租戶，物業型態須為擁有五個或以上單元的公寓樓、或一層不用於居住的其他建築物。

充電櫃可安裝在物業門前的公共人行道上。一組充電或換電櫃的最大高度為8呎5吋、長寬各4呎，安裝後必須能為人行道留出至少8呎的寬度，否則將不符合安裝資格。首次申請者需支付申請費750元、公聽會宣傳費1250元、安全押金3000元以及附加保險費，許可十年有效，每年年費25元，安裝後，電費和管理均須業主自理。

充電櫃安裝申請即日起開放，有意者可通過電郵[email protected]發送申請。

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