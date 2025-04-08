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東華協會移民講座 維護簽證、綠卡權益 資深律師解惑

記者曹馨元╱紐約報導
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為應對川普政府大幅縮緊的移民政策，東華協會邀請資深移民律師黃桂榮舉辦講座，就綠卡離境、考取公民身分是否必要等話題作出解答。(記者曹馨元╱攝影)
為應對川普政府大幅縮緊的移民政策，東華協會邀請資深移民律師黃桂榮舉辦講座，就綠卡離境、考取公民身分是否必要等話題作出解答。(記者曹馨元╱攝影)

為應對川普政府大幅縮緊的移民政策，紐約東華協會於7日邀請資深移民律師黃桂榮在曼哈頓華埠舉辦講座，就綠卡離境、考取公民身分是否必要等問題解答；黃桂榮表示，儘管川普政府在移民政策上極為嚴格，但總統並不能輕易改變聯邦法律，民眾只有知道自己的權利，才能更好地保護自己。

黃桂榮指出，自總統川普上台後，移民相關政策的執行均採取了最嚴格的態度，因此，民眾不可以再抱有僥倖心理。他分享到，近來有許多綠卡持有者因離境時間過長，而在入境美國時遭到盤問、甚至綠卡遭吊銷；「離境超過六個月，在海關被盤問的機率就很大，離境超過一年，官員就可以說你有不想在美國居留的意願了」。

黃桂榮表示，若綠卡持有者離美超過一年、並在入境時面臨綠卡被吊銷，也不應該當下就選擇放棄綠卡；「應當馬上聯繫律師準備上庭，在這樣的情況下，可以通過證明是因生病才長期居留國內等，爭取保留綠卡」。

近來，川普政府以「威脅國家安全」為由，試圖逮捕並撤銷兩名哥倫比亞大學(Columbia University)學生的綠卡；這也反映出，如今綠卡的權益也正在遭到侵蝕。黃桂榮建議，為保穩妥，有資格考取公民的民眾還應盡快轉換身分。

有許多在美多年的華人長者，因英文不好、公民考試難度大等原因，遲遲未能轉換身分。黃桂榮表示，只要符合年齡超過65歲、持有綠卡超過20年這兩項條件，可以申請用中文進行公民考試；若要爭取「免試」，只能通過醫院開具「智力衰退」等報告，證明該人沒有通過公民考試的能力。

東華協會主席于金山表示，自總統川普上任以來，總有民眾前來詢問移民相關問題，「有很多人來美國很久，但是一直沒有把身分辦妥，導致現在就容易擔心」。盡管講座當日天氣陰雨，但前來參與的民眾仍坐滿了怡東廣場大堂，結束後也不斷有民眾前去諮詢律師。

綠卡 川普 移民

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