經文處攜台灣會館 4/11受理申請換發護照

經文處將與台灣會館合作，於11日在法拉盛辦理行動領務。圖為此前經文處在華埠紐約中華公所舉辦行動領務。(本報檔案照)

為推行海外便民服務，駐紐約台北經濟文化辦事處宣布，將與位於法拉盛 的紐約台灣會館合作，訂於本月11日(周五)上午10時10分至中午12時，在會館辦理行動領務，受理台灣民眾申請換發護照 及文件驗證。

行動領務服務包括申請件收件與初步審核。現場不發件，也不處理速件，且僅限本人親自辦理，不受理託人送件代辦。此外，首次申請核發護照者，仍需親至經文處辦理。

經文處提醒，為縮減等候時間、增加辦理速度，申請民眾事先需備齊所需文件攜至現場遞件，所需文件包括有效中華民國護照正本及影本，護照已逾效期者，請提交其他身分證件，如美國護照、美國駕照、永久居留證正本及影本等。

此外，民眾還需攜帶護照申請表或文件證明申請表、兩張護照專用相片、擬申請文書驗證正本及影本。護照相片須提供近六個月內所攝彩色正面、脫帽、五官清晰、白色背景相片。

申辦一般護照費用每本45元，申辦驗證之英文原件與中譯本，每件各15元。申請人請自備現金或銀行匯票，不接受信用卡或個人支票支付。

新護照與文件驗證正本，將分別在七周與十個工作天後發件，申請人可本人或託人持收據與身分證明，至經文處取件。若是擬由經文處代送郵局寄回者，請自備回郵信封並貼妥郵票11元。

其他相關規定，請詳閱經文處網頁公告說明，護照類網址：taiwanembassy.org/usnyc/cat/15.html。文件證明類網址：roc-taiwan.org/usnyc/cat/17.html，或電郵[email protected]洽詢。

台灣會館地址: 137-44 Northern Blvd., Flushing, NY 11354。