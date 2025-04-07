房價上漲8成 紐約上班族開始在費城尋屋

市長參選人米維發布報告指紐約市在2011至2022年間，購房成本平均增加77%，租房成本平均增加52%，均遠高於同時期的通膨率28%，並指責其競爭對手葛謨在州長任內對住房問題無所作為。(記者許君達╱攝影)

市長參選人米維(Zellnor Myrie)6日發布一項統計報告，指其競爭對手葛謨 (Andrew Cuomo)在擔任州長的11年間解決住房危機不利，紐約市 的房屋購買均價增長77%，而在新移民數量較多的布碌崙(布魯克林)、皇后區和布朗士，房價 更已翻倍。

報告給出的數字顯示，紐約市在2011至2022年間，房租中位數從2300元增加到3500元，上漲了1200元，增幅52%，幾乎兩倍於28%的同期通膨指數。其中，史島和布碌崙的租金漲幅分別達到64%和60%，遠超全市平均水平。

報告指出，葛謨擔任州長時，紐約市的買房成本增幅更為驚人，全市總體購房價格中位數從2011年的44萬元增加到2022年的78萬元，漲幅達77%。其中，曼哈頓2022年的房價中位數達到120萬元，在五區中增幅最小，亦達到45%。布碌崙的房價中位數則從2011年的48萬元暴增至2022年的98萬元，增幅達到104%，布朗士的增幅同為104%；而亞裔最集中的皇后區，房價增幅也達到92%。

米維指責葛謨在任內無所作為，導致住房成本失控，而其中亞裔和非洲裔社區遭遇的衝擊最為嚴重。數據顯示，在2011年至2019年間，紐約市的就業崗位增加了90萬，增幅達24%，但住房供給僅增加了10萬套，增幅僅為3%。直到2020年疫情爆發後，由於就業崗位減少、人口下降，住房緊張狀況才略有好轉。報告指，住房危機的蔓延令本就嚴重的貧困情況加劇，從2011年至2022年間，紐約市房租支出占收入超過一半的低收入家庭數量增加了14%，而無家可歸者增加了1萬5000人，增幅達41%。

葛謨的競選團隊指責米維的報告是缺乏執政經驗者玩弄的數字遊戲。他的發言人阿佐帕爾蒂(Rich Azzopardi)表示，葛謨早年曾在柯林頓(Bill Clinton)政府內擔任過住房與城市發展部長，在擔任州長期間也曾推出過政策，為紐約市超過10萬套可負擔房屋提供資金支持。

來自其他渠道的數據顯示，紐約市的住房成本並未隨著葛謨的下台而停止增長，根據曼哈頓區長李文(Mark Levine)發布的區情咨文，2024年，曼哈頓的平均租金已達到每月5368元。據報導，高昂的居住成本令紐約上班族開始選擇周邊郊區居住，甚至有人已開始將目光鎖定在距離紐約大約百哩的費城。