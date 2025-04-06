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皇后區兩處爭議移民庇護所 6月關閉

記者高雲兒╱紐約報導
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皇后區第30選區市議員霍登近期宣布，市長辦公室已確認將於6月關閉選區內兩處極具爭議的移民庇護所。圖為其中設在拉比神學院的庇護所。(谷歌地圖)
皇后區第30選區市議員霍登近期宣布，市長辦公室已確認將於6月關閉選區內兩處極具爭議的移民庇護所。圖為其中設在拉比神學院的庇護所。(谷歌地圖)

皇后區第30選區市議員霍登(Robert Holden)近期宣布，市長辦公室已確認將於6月關閉選區內兩處極具爭議的移民庇護所，分別是位於瑞吉屋(Ridgewood)的瑞吉屋長老教會(Ridgewood Presbyterian Church)和麥斯佩斯(Maspeth)的拉比神學院(Rabbinical Seminary)的緊急庇護所。據悉，兩處庇護所自設立以來持續引發社區強烈反彈。

瑞吉屋長老教會庇護所前身為擁有百年歷史的社區信仰中心，該教會因新冠疫情後信徒減少，於2022年與市政府簽訂短期租約。而拉比神學院庇護所過去是正統猶太教學校，2023年因招生不足閒置，被納入市府「緊急收容計畫」中，兩處場所皆未經社區諮詢程序，在居民毫不知情下於48小時內被改建成庇護所。

霍登長期批評亞當斯(Eric Adams)市府在移民危機上的處理，並多次呼籲市府應更負責地管理財政，提高決策透明度。他指出，這兩處庇護所未經充分諮詢社區便草率設立，讓居民倍感不安，也加劇了對市府政策的不信任，「這些場所從一開始就不該被啟用」。霍登表示，市政花費近65億元安置無權留美人士，簡直荒謬，「這場鬧劇終於要落幕了。」

霍登在聲明中特別感謝團隊成員，包括市議員參選人黃有興(Phil Wong)、以及Alicia Vaichunas，「正因為他們從第一天起就堅持不懈地跟進此事，才能確保這些臨時庇護所沒有變成永久設施，並阻止了納稅人資金的繼續流失。」

此外，霍登也向社區居民致謝，尤其是馬斯佩斯的鄰里團體，他們近一年來幾乎每周都在庇護所外抗議，表達對治安、過度擁擠和市府資訊不透明的擔憂。

盡管瑞吉屋與馬斯佩斯的兩處庇護所即將結束營運，未來移民將被轉往何處安置，市府尚未提供明確說法。霍登說，他將持續為財政責任和社區參與發聲，並期望未來在考慮設立新庇護所時，市府能更尊重居民意見，建立更透明、公平的溝通與決策機制。

瑞吉屋長老教會是另一間將在6月關閉的庇護所。(谷歌地圖)
瑞吉屋長老教會是另一間將在6月關閉的庇護所。(谷歌地圖)

庇護 移民 亞當斯

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