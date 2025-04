紐約新大師國際獎 3華裔藝術家獲獎

專注創作動物保護主題的中國藝術家王馨曼,日前獲紐約國際新大師獎表彰。(記者馬璿╱攝影)

紐約新大師國際獎(International Prize the New Great Masters)頒獎儀式近日於布碌崙 (布魯克林)舉行,透過深入了解藝術家的創作旅程與對社會貢獻,選出超過百位不同類型創作者予以嘉獎。典禮上共有三位創作形式各有不同的華裔藝術家出席領獎,除了感謝主辦單位的肯定之外,也表示獲獎提供了持續創作的動力。

本次頒獎儀式為紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)系列活動之一,由參展商義大利 藝術基金會Effetto Arte Foundation主辦,獲獎藝術家的作品以影片形式展示。本次博覽會共囊括來自超過50國的藝術家,創作形式包括繪畫、雕塑、攝影、影片等。除分享創作理念外,還回溯藝術家的創作旅程和作品對世界的影響,鼓勵藝術家發揮影響力的同時保有最真實的自我。

其中,入選的書畫家曾憲文(Simon Zheng)表示,過去鑽研國畫藝術居多,但來到美國後便結合東洋水墨與西洋水彩不同創作方法,繪出獨到的見解。本次入選的作品「揚帆」融合中西媒材與技法,雖兩種風格有著極大的差異,但藝術的自由性並未讓他感受到太艱鉅的挑戰,「獲獎是肯定,也是創作的動力,但並不是作畫的唯一目的」。他希望未來仍能透過持續揮灑畫筆,回應主辦單位授予的榮譽。

來自台灣的平面設計師施德姍(Te-Sian Shih)曾多次榮獲包含美國繆思設計大獎等世界級獎項,入選作品「Rat race and In people's hour of need」來自新冠疫情 期間人們身心不安定的狀態。她觀察彰化鹿港獲得清朝留下的篆字靈感,以及小城鎮和大城市紐約的氛圍差異,透過設計融合兩概念,希望通過藝術鼓勵在壓力中掙扎的人們。她透露,未來想與紐約其他藝術家合作專題,連結在都市叢林中缺乏歸屬感的紐約客。

而來自中國的藝術家王馨曼(Sophia Xinman Wang),則長期專注創作動物保護與生物多樣性相關議題,除將北極熊、鯊魚、巨嘴鳥等因人類開發生存遭到威脅的動物融入作品中,她也將回收材料做成多件裝置藝術,彰顯資源浪費對環境所造成的影響。她表示,獲得這個獎項不只是肯定,更是砥礪前行的動力。