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紐約新大師國際獎 3華裔藝術家獲獎

記者馬璿╱紐約報導
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專注創作動物保護主題的中國藝術家王馨曼，日前獲紐約國際新大師獎表彰。(記者馬璿╱攝影)
專注創作動物保護主題的中國藝術家王馨曼，日前獲紐約國際新大師獎表彰。(記者馬璿╱攝影)

紐約新大師國際獎(International Prize the New Great Masters)頒獎儀式近日於布碌崙(布魯克林)舉行，透過深入了解藝術家的創作旅程與對社會貢獻，選出超過百位不同類型創作者予以嘉獎。典禮上共有三位創作形式各有不同的華裔藝術家出席領獎，除了感謝主辦單位的肯定之外，也表示獲獎提供了持續創作的動力。

本次頒獎儀式為紐約國際藝術博覽會(ArtExpo New York)系列活動之一，由參展商義大利藝術基金會Effetto Arte Foundation主辦，獲獎藝術家的作品以影片形式展示。本次博覽會共囊括來自超過50國的藝術家，創作形式包括繪畫、雕塑、攝影、影片等。除分享創作理念外，還回溯藝術家的創作旅程和作品對世界的影響，鼓勵藝術家發揮影響力的同時保有最真實的自我。

其中，入選的書畫家曾憲文(Simon Zheng)表示，過去鑽研國畫藝術居多，但來到美國後便結合東洋水墨與西洋水彩不同創作方法，繪出獨到的見解。本次入選的作品「揚帆」融合中西媒材與技法，雖兩種風格有著極大的差異，但藝術的自由性並未讓他感受到太艱鉅的挑戰，「獲獎是肯定，也是創作的動力，但並不是作畫的唯一目的」。他希望未來仍能透過持續揮灑畫筆，回應主辦單位授予的榮譽。

來自台灣的平面設計師施德姍(Te-Sian Shih)曾多次榮獲包含美國繆思設計大獎等世界級獎項，入選作品「Rat race and In people's hour of need」來自新冠疫情期間人們身心不安定的狀態。她觀察彰化鹿港獲得清朝留下的篆字靈感，以及小城鎮和大城市紐約的氛圍差異，透過設計融合兩概念，希望通過藝術鼓勵在壓力中掙扎的人們。她透露，未來想與紐約其他藝術家合作專題，連結在都市叢林中缺乏歸屬感的紐約客。

而來自中國的藝術家王馨曼(Sophia Xinman Wang)，則長期專注創作動物保護與生物多樣性相關議題，除將北極熊、鯊魚、巨嘴鳥等因人類開發生存遭到威脅的動物融入作品中，她也將回收材料做成多件裝置藝術，彰顯資源浪費對環境所造成的影響。她表示，獲得這個獎項不只是肯定，更是砥礪前行的動力。

她感慨道，藝術家本就是相對小眾且生存不易的群體，很需要在精神上也獲得相應的支持，才能讓人感受到「自己在做的事是有價值的。」

中國書畫家曾憲文獲紐約國際新大師獎表彰，創作超過20載的他表示，獎項是前進動力，...
中國書畫家曾憲文獲紐約國際新大師獎表彰，創作超過20載的他表示，獎項是前進動力，但並非創作目的。(記者馬璿╱攝影)
獲紐約國際新大師獎表彰的台灣平面設計師施德姍(右)目前常駐紐約，盼透過藝術療癒人...
獲紐約國際新大師獎表彰的台灣平面設計師施德姍(右)目前常駐紐約，盼透過藝術療癒人們的心。(記者馬璿╱攝影)

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