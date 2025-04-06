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ICE紐約強化執法 逮捕133名非法移民

記者劉梓祁╱紐約報導
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ICE近期在紐約多地展開執法行動，共逮捕133名非法移民。(取自移民及海關執法局)
ICE近期在紐約多地展開執法行動，共逮捕133名非法移民。(取自移民及海關執法局)

聯邦移民及海關執法局(ICE)近期在紐約展開新一輪大規模遣返行動，在西部、中部和北部共逮捕133名非法移民，包括一名曾因襲擊他人被定罪的中國籍男子，強調這些行動是在「提升公共安全、國家安全與邊境安全。」

根據聯邦當局聲明，為期五天的大規模遣返行動，於3月24日至28日在紐約州多個地區開展，聚焦於「有刑事犯罪紀錄的非法移民及其他違反移民法的個人」。本次被捕的130餘人中，有20人身背刑事指控或定罪紀錄，包括三名被判謀殺罪的人員，移民局表示，另有九人曾被遣返，但再次非法入境美國。

被捕者中還包括一位50歲、來自中國的非法移民，他曾因襲擊罪被定罪，其他被捕者則包括曾犯謀殺罪的49歲的千里達及托巴哥共和國人、32歲的薩爾瓦多人，以及70歲的多米尼加共和國人。

同時，43歲的南非公民邁耶(Marcell M. Meyer)也為被捕者之一，被控傳播和持有兒童色情內容。根據紐約北區聯邦法院(NDNY)公告，他使用社交應用程序向其他用戶分發兒童色情產品，包括一些被認定為兒童的用戶，以及一名他誤以為是13歲女孩的臥底國土安全部(DHS)探員。

行動期間，執法人員執行了四項刑事搜查令，重點針對非法引進與窩藏非法移民的工作場所，導致多人被捕和大量文件被扣，並依據移民法作出18起行政逮捕。

據悉，此次行動由移民局聯合七個聯邦機構，在紐約州西部、中部和北部共同執行。據當局統計，執法人員在水牛城和羅徹斯特(Rochester)共逮捕84名非法移民，在雪城(Syracuse)、奧伯尼(Albany)、魯塞斯角(Rouses Point)和馬塞納(Massena)共逮捕49人。

自1月20日啟動大規模遣返行動以來，川普(Donald Trump)政府已將超過10萬人驅逐出境，並逮捕另有11萬3000人。

ICE近期在紐約多地展開執法行動，共逮捕133名非法移民。(取自移民及海關執法局...
ICE近期在紐約多地展開執法行動，共逮捕133名非法移民。(取自移民及海關執法局)
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非法移民 遣返 紐約州

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