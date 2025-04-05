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陳乃霓舞團亞裔月演出 蔣念居：「冒險」探索中西融合

記者范航瑜╱紐約報導
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隨著亞太裔傳統月臨近，陳乃霓舞蹈團將於5月18日啟動第37個演出季。(受訪者提供)
隨著亞太裔傳統月臨近，陳乃霓舞蹈團將於5月18日啟動第37個演出季。(受訪者提供)

隨著亞太裔傳統月臨近，陳乃霓舞蹈團將於5月18日(周日)啟動第37個演出季，步入新的年頭，在延續傳統的同時、如何持續創新，成為了舞團的新使命。現任執行董事的蔣念居(Andy Chiang)4日接受世報專訪時表示，舞團積極與不同族裔及新生代藝術家合作，不斷推陳出新，探索中西文化融合的新可能。

中西文化的交融

蔣念居認為，劇場藝術本質上是西方文化的產物，而美國的劇場體系也以西方舞蹈風格為主流。然而，陳乃霓的舞蹈創作卻試圖在西方劇場的框架中融入東方的精神與技術，達到平衡之態。

此次演出壓軸作品「火之道」(Way of Fire)就反映了舞團在文化融合上的創意，靈感源自中國五行理論中，作品象徵著熱情、生命掙扎與精神力量，將中國功夫扇和武術動作結合現代舞技巧，體現中西交織的藝術張力。「曾有舞蹈老師說，這支舞只有中國人能編得出來，但卻是現代舞，這正好概括了陳乃霓舞蹈的特色」，蔣念居表示。

在談到舞團未來的發展時，蔣念居強調，舞團不僅要保留傳統文化精髓，更要讓新一代藝術家參與創作，「我們每年1月和5月都會與不同藝術家合作，不僅限於舞蹈，也包含音樂等其他形式，這樣可以讓新一代更好地理解我們的方向和目標。」

此次演出也推出了新的合作作品，包括與安氏三重奏(Ahn Trio)攜手呈現的「UNANiLLUSION」，由舞團副編舞斯圖爾特(Evan Matthew Stewart)特別創作，配上作曲家斯皮格爾(Laurie Spiegel)的音樂「秋日午後」(A Fall Afternoon)等。演出還將呈現陳乃霓舞蹈創作的「展開」以及「虎與睡蓮」。

蔣念居認為，藝術創作不應僅追求生存，而是要進一步思考如何將華人特色引入主流藝術圈，「移民到美國的華人藝術家往往都有一種『冒險精神』，在異地探索自我價值的同時，也試圖將文化特長融入更廣闊的世界。我們的演出不僅是一次性的登台，更是持續在美國社會中發聲。」

演出將於5月18日(周日)下午3時至4時30分在艾利美國舞蹈劇院(Alvin Ailey)的花旗劇院(CitiGroup Theatre)舉行，票價40元，本月15日(周二)之前預購票價為30元。讀者可至舞團官網了解詳情：nainichen.org/events。

華人 現代舞 移民

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