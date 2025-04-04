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詹樂霞查哄抬價格案和解 6300元奶粉當部分賠償

記者馬璿╱紐約報導
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紐約州檢察長詹樂霞日前與涉哄抬奶粉價格的批發商「Paragon USA」達成和解，該商家的一部分賠償金額將捐贈予布碌崙的家庭，共價值6300元的嬰兒奶粉。(取自詹樂霞X平台帳號)
紐約州檢察長詹樂霞日前與涉哄抬奶粉價格的批發商「Paragon USA」達成和解，該商家的一部分賠償金額將捐贈予布碌崙的家庭，共價值6300元的嬰兒奶粉。(取自詹樂霞X平台帳號)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)日前與涉哄抬奶粉價格的批發商「Paragon USA」達成和解，該商家的一部分賠償金額將捐贈予布碌崙(布魯克林)的家庭，共價值6300元的嬰兒奶粉。該公司在2022年全國嬰兒奶粉短缺期間趁機提高價格，被控反哄抬物價法(Price Gouging Law)，該案最終未進入訴訟環節，而是以和解處理。

據雙方協議，該品牌不僅需捐贈奶粉，還應支付1萬元罰款，並提供3萬5000元的額外資金或物資，幫助有需要的家庭。

這次調查起因於有報導指出，2022年因供應鏈、美國最大嬰兒奶粉製造商之一的雅培工廠關閉，以及產品召回等問題導致奶粉短缺，而Paragon卻在當時哄抬約20%價格，獲利數萬元而遭起訴。詹樂霞對此表示，在危機中牟取暴利不僅殘酷，更是違法行為，未來也將繼續打擊此類犯罪。

這批捐贈的奶粉將由紐約市婦女賦權聯盟和「Mixteca」兩個布碌崙當地組織分發，使得當地穆斯林及西語裔的低收入家庭因而受惠，其中有許多人至今仍受經濟困境及新冠疫情影響。

婦女賦權聯盟執行長艾爾羅梅姆(Somia Elrowmeim)表示，「支持家庭暴力倖存者與低收入家庭，不僅是慈善行為，更是邁向公正社會的關鍵一步」。她指出，這些支持將幫助人們重建生活、恢復尊嚴，並創造更多機會。

Mixteca執行董事庫洛西亞斯(Lorena Kourousias)則指出，這次捐贈也將幫助受到通貨膨脹影響的移民家庭，幫助他們克服經濟困難與獲取基本資源。

據悉，Paragon並非奶粉短缺期唯一被控反哄抬物價法的商家。本月初，檢察長辦公室與華格林藥局(Walgreens)同樣達成和解，除了被要求支付5萬元的罰款外，華格林同意捐贈超過9500罐嬰兒配方奶粉，並分送到紐約各地，相當於20萬元的批發價。

低收入 布碌崙 疫情

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