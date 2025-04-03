MTA地鐵衝浪肇事攀升 華聯會宣導自保之道

近年在青少年群體中盛行的地鐵衝浪，不只令青少年以身試險而受傷和喪命，甚至數度引發為襲擊駕駛員的案件。(取自大都會運輸署官網)

紐約地鐵 為全世界最為繁忙的大眾運輸系統之一，每日人流高達300萬人次，然而，近年在青少年群體中興起的地鐵衝浪，不只令以身試險的人受傷、喪命，甚至數度引發為搶奪鑰匙而襲擊駕駛員的案件。對此，大都會運輸署(MTA )華聯會會長劉凱文(Kevin Liu)指出，MTA近年已逐步改良生物辨識系統，不過列車眾多且系統龐大，全面更新仍需時間，他也指出雖未聽說華人 少年有類似犯行，但地鐵治安不佳的問題仍影響許多華人，協會將透過加強安全宣導，讓民眾更加了解如何自保。

根據市警總局數據，去年地鐵衝浪逮捕人數達229起，比2023年的135起多近一倍，嫌犯平均年齡為14歲。今年皇后區與布碌崙(布魯克林)更陸續發生青少年持列車鑰匙進入管制區違法駕駛，甚至襲擊MTA工人。

劉凱文表示，近年觀察到地鐵衝浪趨勢攀升，且紐約市治安狀況並不樂觀，地鐵內作案的人愈來愈多，對此，員工受訓主要以「迴避正面衝突」，並以對講機通報地鐵內執勤的交通警察為主。「可以言語警告，但原則上不能對施暴者做些什麼」，他也表示，法律最高可判施暴者七年徒刑，但官方並未下放執法權予員工，過去也曾有公車司機追趕且毆打對其吐口水的青少年，卻被懲處清掃工作的先例，「唯一方法就是避開。」

而他也表示，現行地鐵車廂設備老舊，列車更分為BMT(Brooklyn-Manhattan Transit)、IND(Independent Subway System)、IRT(Interborough Rapid Transit)三種路線，對應三種車型不同且互不相通的鑰匙，雖然官方已逐步引入生物識別系統以減少鑰匙盜竊，還加入新科技部門，但龐大系統需要大量資源，全面改革仍需時間。

而地鐵治安引發擔憂的部分，他建議民眾提高對周遭環境的警覺性，不過現在地鐵加入了更多的交通警察，確實有提升通報與處理案件的效率。華聯會正在透過社區外展與免費講座，讓民眾學習搭乘地鐵時如何更有效地保障人身安全。