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中文話劇「俺抬槓?!」 外外百老匯上演

記者劉梓祁╱紐約報導
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中文話劇「俺抬槓?!」，外外百老匯上演。(主創團隊提供)
中文話劇「俺抬槓?!」，外外百老匯上演。(主創團隊提供)

中文舞台劇「Anti-Gone俺抬槓?!」近日在曼哈頓外百老匯(Off-Off-Broadway)上演，以希臘悲劇「安提戈涅」(Antigone)為基礎進行重構，希望激發觀眾對歷史、記憶與權力的思考。

根據主創團隊，劇情設定在1980年代中國北方農村：家族長子波利尼克斯(Polynikes)雖安放於棺中，其亡靈卻留在人間，而另一死去的兄弟厄忒俄克勒斯(Eteocles)則在冥界待命。

家中兩姐妹則意見分歧，安提戈涅(Antigone)拒絕悼念她痛恨的兄長，而伊斯曼妮(Ismene)試圖維持家族體面。原本莊嚴的告別式最終演變成充滿鬼魂對話、棺木回聲、家族恩怨與階級鬥爭的荒謬混戰。

本劇編劇為來自上海的陸一葦，導演為來自中國青島的王得靜。陸一葦表示，將作品置於後文革時期的中國，為強調壓迫不僅僅是來自統治者，更可能是由歷史、思想及集體意志所推動。他說，「語言如何塑造對衝突、記憶與權力的不同感受，是本劇核心命題。」

製作人田子禾也說，「此劇目非常適合在紐約上演，這裡充滿各式矛盾與文化衝撞，就如同『俺抬槓』本身，不完全是中國，也不完全是西方，卻直擊身份、歷史與反抗的核心問題。」

此外，服裝設計為王吟雪、聲音設計為沈永霖、燈光設計為王子駿。

外百老匯 曼哈頓 台劇

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