緬甸華僑社團募款 援助曼德勒震災

緬甸華僑社團籌募善款，援助曼德勒地震災民。(記者劉梓祁╱攝影)

為協助緬甸地震 災民渡過難關，紐約緬甸華僑聯誼會(Myanmar Chinese Association Of New York Inc.)近日在曼哈頓華埠 舉行善款籌集會，多個社區團體代表到場並共同資，籌得至少6萬元。

聯誼會主席蘇煥光介紹，3月28日下午緬甸曼德勒地區發生7.9級地震，建築物受到嚴重損毀，造成多人傷亡。他說，由於當地基礎設施和經濟能力不足，外界援助成為當前急需。

會上介紹，本次募款行動截至3月31日晚間已籌得6萬3000元。當中，聯誼會成員捐款合計4萬1000元，各僑團與匿名人士共計捐出1萬元，其他捐款者合計貢獻1萬2000元。

捐款名單包含多個社區商家和團體，如「Rooftop93 Bar」、華埠溫德姆花園酒店、金滿庭飲食集團和美東聯成公所等。

聯誼會指出，隨著後續賑災進行，仍需要更多愛心人士與團體提供經費支持。此外，每日下午1時至4時，該會將於勿街(Mott St.)47號會所門前設置募捐攤位，開放民眾現場捐款。會方表示，所有善款將用於支援災區重建及災民安置等相關需求。

緬甸軍政府上周末表示，本次地震中死亡人數超過1600人，超過3400人受傷，且傷亡數字預計還會進一步上升。曼德勒市則為靠近震中最大的城市，人口約為150萬。

根據國稅局(IRS)紀錄，紐約緬甸華僑聯誼會為非牟利組織，自1999年起獲免稅資格。該會在2023年籌款近22萬元，2022年為6萬逾元，2021年為3萬逾元。日前，聯誼會在皇后區法拉盛舉辦49周年慶典。