紐大取消廖滿嫦演講 引發學術自由爭議

加籍華裔醫生廖滿嫦(Joanne Liu)原定19日於母校紐約大學發表演講，卻在活動前夕突遭校方取消。(取材自臉書)

國際醫療人道組織「無國界醫生」(MSF)前國際主席廖滿嫦(Joanne Liu)原定19日於母校紐約大學 發表演講，卻在活動前夕突遭校方取消。近日，校方稱，廖滿嫦簡報中涉及加沙傷亡數據及美國國際開發總署(USAID)預算削減內容可能被視為「反猶太 」及「反政府」，引發學術自由爭議。

現年60歲的華裔廖滿嫦是國際知名兒科急診專家，現在是加拿大 麥基爾大學教授，2013至2019年間領導無國界醫生應對西非伊波拉等多場國際公衛危機，2016年曾獲「時代」雜誌評選為全球最具影響力人物之一。

廖滿嫦向媒體透露，她原定於本月19日在紐約大學全球公共衛生學院舉行主題為「當代人道救援的困境與突破」的演講。然而，她在抵達紐約後，接獲校方通知，指其簡報中關於以哈戰爭造成加沙平民傷亡的統計數據「可能被解讀為反猶太」，而分析USAID資金削減影響的內容則被認為「帶有反政府傾向」。儘管她當即提出修改建議，校方仍在三小時後決定取消整場活動。

紐約大學朗格尼醫學中心發言人回應稱，所有受邀講者均需遵守校方事先規範，並強調已全額補償廖滿嫦的差旅費用。但廖滿嫦指出，此事件反映美國大學正處於「寒蟬效應」中，校方為避免政治後果而過度自我審查。

事件背景與近期美國高校面臨的政治壓力相呼應。哥倫比亞大學上月才因校內親巴勒斯坦示威活動，遭美國政府威脅撤回4億元聯邦撥款，最終校方妥協進行政策調整，其臨時校長更因此請辭。

廖滿嫦在加拿大「義務報」專欄中感嘆，美國頂尖學府已淪為「政治角力的犧牲品」。她寫道：「我理解校園中每個人的不安，但也看見大學管理者為保住研究資金與學術命脈所做的無奈抉擇。」

多倫多大學全球衛生政策教授拉納評論指出：「當一所頂尖大學因探討人道數據而退縮，這不僅是場被取消的演講，更是對學術自由的實質傷害。」