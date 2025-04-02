川普政府砍110億公衛資金 紐約州提告

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)與其他州的檢察長聯合向聯邦法院提起訴訟，要求法官阻止川普政府削減約110億元的公共醫療資金。(取自詹樂霞X平台)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)與其他州檢察長近日聯合向聯邦法院提起訴訟，要求阻止川普 政府削減約110億元的公共醫療資金。訴訟中指控，該削減未經國會的同意或授權，恐有違憲疑慮。

本月1日(周二)該訴訟已提交至羅德島聯邦地區法院，檢察長們要求法官暫時叫停政府的削減計畫，直到各州的法律進一步審理。此次削減的醫療資金包括在COVID-19疫情 期間獲得的聯邦醫療補助金，紐約州將損失超過3億6000萬元。

詹樂霞對此強烈譴責，並指出紐約州已經有23名衛生部員工因計畫縮減遭裁員，未來可能還會有更多人因此失業。「川普政府違法且不負責任地收回這筆拯救生命的醫療資金，是對數百萬美國人福祉的攻擊。」詹樂霞在聲明中表示，她的辦公室將立即採取行動，阻止這一決定。

目前，川普政府尚未對此訴訟作出回應。但衛生部發言人尼克森(Andrew Nixon)在聲明中表示，美國衛生與公共服務部(HHS)正優先資助能夠實現川普總統「解決慢性病危機並讓美國恢復健康」的計畫。

州長霍楚(Kathy Hochul)周前表示，這筆資金支持傳染病監測、心理健康治療、藥物濫用防治以及孕產婦健康等關鍵公共醫療項目，呼籲紐約州的共和黨籍國會議員支持反對此決策。

根據市議會的數據，用於支持紐約市的公共醫療工作的資金約有1億元。川普政府稱因疫情已結束，這些資金不再需要，但市衛生局代理局長莫爾斯(Dr. Michelle Morse)在市議會聽證會中強調，儘管新冠疫情緊急狀態結束，城市仍面臨麻疹、禽流感、肺結核等傳染病威脅，對公共醫療資金的穩定性感到擔憂。

詹樂霞與其他州檢察長已多次對川普政府削減公共服務和資金的舉措發起訴訟，特別是由馬斯克(Elon Musk)領導的政府效率部門(DOGE)所下達的命令。包含禁止DOGE透過財政部獲取美國公民的個人資料，以及阻止川普廢除出生公民權等措施，其中一些訴訟已獲得臨時禁制令。