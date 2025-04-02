名校學子分享會 鼓勵華生發掘自我亮點

「名校學子經驗分享會」學生分享如何應對名校學習壓力，希望讓與會民眾得到升學目標之動力。(記者尤昱程╱攝影)

由法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)與格行文化教育基金會共同舉辦的「名校學子經驗分享會」在法拉盛舉行，吸引許多學生與家長參與。主辦方希望透過名校學生的親身經歷與藝術人才的分享，引導華裔 學生在升學 過程中認識自我、發掘亮點。

活動分為學術與藝術兩大主軸，邀請來自史岱文森高中(Stuyvesant High School)、法蘭西斯路易斯高中(Francis Lewis High School)等名校學生分享備考經驗與時間規畫，並特設藝術專場，邀請天普大學(Temple University)藝術碩士生全賢智(Hyunjin Kwon)以個人經歷，鼓勵學生將興趣轉化為升學優勢。

格行文化教育基金會負責人林灝表示，許多華裔家長將藝術視為課外興趣，卻忽略其在申請大學時可能成為關鍵亮點。他說，「跳舞、繪畫不只是愛好，而是能夠展現孩子創造力與個性的舞台。只要孩子真正熱愛，即使投入時間，也不會妨礙學業，反而會成為養分。」

林灝說，華裔學生常被招生官視為「書呆子」，因此如何建立個人特質，突破刻板印象，是當前華人家庭需要面對的重要課題。他分享，有學生透過藝術作品獲得評分滿分，成功申請進入藝術高中，證明興趣與創造力可轉化為具體成果。

全賢智說，她在美國受訓過程中，老師要求即興創作與自我詮釋，讓她理解到藝術不只在技巧，而在於內在的表達與信念，「創造力才是舞者的靈魂，不是像影印機一樣複製別人的動作。」

除了分享會之外，主辦單位也介紹了義工計畫與暑期營活動，透過模擬教學、專業體驗與社區服務，引導青少年認識人生方向，提升溝通表達能力，並累積申請大學所需的經歷與推薦。林灝表示，義工團目前已有近200人，計畫擴大規模，持續為華裔青少年提供探索與成長的平台。