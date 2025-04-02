王嘉廉免費頭頸癌篩查 4╱12華埠登場

王嘉廉社區醫療中心宣布，將與倫諾克斯山醫院合作，於12日舉辦一場免費的頭頸癌篩查活動。(記者曹馨元╱攝影)

王嘉廉社區醫療中心宣布，將與北岸長島猶太裔醫療系統(Northwell Health)下的倫諾克斯山醫院(Lenox Hill Hospital)合作，於12日舉辦一場免費的頭頸癌篩查活動；醫生表示，頭頸癌若能及早發現，治癒機率頗高，而對於華裔 群體內的高風險人群而言，早期篩查十分必要。

倫諾克斯山醫院耳鼻喉科及頭頸科主任麥爾斯醫生(Dr. Brett Miles)介紹，有吸菸史、飲酒習慣、40歲以上且未接種人類乳突病毒疫苗(HPV)等，都構成頭頸癌的高風險因素；同時，常食用重加工肉類、少食用新鮮蔬果等飲食習慣也可能帶來致癌風險。

「儘管頭頸癌相較其它癌症 更少見，但早期治癒率非常高，晚期則致命，」麥爾斯醫生表示，華裔等移民 社區內不乏頭頸癌高風險人士，但或因語言隔閡、或因健康知識普及不足，移民往往更難獲得必要的癌症篩查服務，「因此，我們的免費篩查活動能帶來救治生命的真切效用」。

王嘉廉社區醫療中心行政總監查高書(Kaushal Challa)提醒居民要按時做牙科檢查，因為數據表明，常看牙醫的人士更少得頭頸癌，而牙醫也能在第一時間發現喉部等的異常情況。

據倫諾克斯山醫院亞裔服務聯合主任林韻寧醫生，這已經是醫院第三年舉辦頭頸癌篩查活動，而活動現場也會有國語、廣東話或福州話的翻譯，方便華人看診。

此次免費篩查將於12日，在位於華埠堅尼路268號王嘉廉社區醫療中心的一樓舉行，除相關專題講座、頭頸癌篩查外，主辦方也會為有異常狀況的患者預約後續診療；活動不要求身分證件，將對所有人開放。