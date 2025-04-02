松柏之家4╱4辦特殊兒童家長法律講座

松柏之家舉辦講座，教授特殊兒童家長處理遺產及房產傳承問題。(松柏之家提供)

每年4月是「自閉症關懷月」，為了幫助特殊兒童及其家長，松柏之家班森賀社區中心將於4日舉辦主題為「遺產及房產傳承問題」的法律講座，旨在幫助家長瞭解如何為子女的未來做好法律與財務規畫，該講座由資深律師冉燕飛主講。

特殊兒童的家庭為孩子付出的愛往往比普通家庭要多得多，家長不僅要讓特殊兒童學會生活自理，還要花更多精力幫助孩子學習，爭取讓孩子至少掌握一門養活自己的手藝。此外，不少中產家庭的父母往往還會考 慮在自己身後，讓自己的積蓄和房產能幫助自己的「特殊孩子」解決一些實際問題。

松柏之家的這次講座就是為有這種想法的家長設計的。冉燕飛律師在遺產規畫和房產傳承領域擁有豐富經驗，他將在講座中深入探討特殊兒童家長在遺產及房產傳承方面可能面臨的各種問題，並提供實用和具體的解決方案。

本次講座將於4日上午10時在位於布碌崙 (布魯克林 )15大道6915號的松柏之家班森賀社區中心舉行。此講座免費對外開放，歡迎有興趣的家長和社區成員踴躍參加，也歡迎共同關注特殊兒童家庭未來保障問題的社區人士出席，共同探討這個問題。

有興趣者請致電松柏之家班森賀社區中心，該中心的聯繫電話是(718)621-7960。