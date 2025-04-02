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松柏之家籌款晚宴 表彰4傑出貢獻者

記者馬璿╱紐約報導
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松柏之家社區服務中心日前於布碌崙舉行第28周年籌款晚會，席間也頒發表彰予已故前董事長李宗保的遺孀。(記者馬璿╱攝影)
松柏之家社區服務中心日前於布碌崙舉行第28周年籌款晚會，席間也頒發表彰予已故前董事長李宗保的遺孀。(記者馬璿╱攝影)

松柏之家社區服務中心日前於布碌崙(布魯克林)舉行第28周年籌款晚會，席間除感念社區與支持者一路幫助外，也表彰四位在醫療及社區服務領域有所貢獻的獲獎者。

晚會於戴克高地(Dyker Heights)高爾夫球場舉行，邀請眾多醫療、社會福利與政界人物出席。董事會主席江國權表示，松柏之家成立至今已擴展至四個中心，他感謝組織成員的辛勞付出，才能帶領松柏之家走向更遠的地方。籌款晚會主席胡瑋蓮則表示，2024年協會服務了超過1600名會員，共提供超過10萬次服務，更有超過5000人參與不同的社區活動，展現松柏之家的團結與凝聚力。

總裁陳偉儀表示，近30年時間以來，松柏之家從社區賦權、長者服務、社會服務、青少年支持計畫到倡議行動一路拓展範疇，致力於攜手共建可持續發展的社區。她期望透過表揚，感謝諸位社區領袖的領導力，以及他們為社區帶來的深遠影響。

晚會表彰的四位傑出貢獻者，包含瑪摩利醫院醫學事務執行副總裁兼首席醫療官馬歇爾(John Marshall)；文化故事講述者、製作人和Misfits & Heroes創辦人Ceila Au；烹飪藝術指導者和社區倡導者陳雅文(Michelle Chan)，以及大關地產公司總裁關雅泉(Kenny Guan)。

現場除第45區共和黨眾議員諾瓦克夫(Michael Novakhov)與州參議員陳學理(Steve Chan)出席外，州檢察長詹樂霞(Letitia James)、國會眾議員高德曼(Daniel Goldman)、市議員莊文怡等官員也派代表致意。

晚會表彰的四位傑出貢獻者包含文化故事講述者、製作人和Misfits & Hero...
晚會表彰的四位傑出貢獻者包含文化故事講述者、製作人和Misfits & Heroes創辦人Ceila Au。(記者馬璿╱攝影)

眾議員 布碌崙 共和黨

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