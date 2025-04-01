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布碌崙下城刺殺案 18歲兇嫌疑竊盜團夥 警緝在逃三人

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市警方於日前逮捕涉嫌刺殺案的18歲青少年，兇嫌在布碌崙下城疑與同夥為搶劫而持刀刺死一名男子。(記者馬璿╱攝影)
紐約市警方於日前逮捕涉嫌刺殺案的18歲青少年，兇嫌在布碌崙下城疑與同夥為搶劫而持刀刺死一名男子。(記者馬璿╱攝影)

紐約市警方於日前逮捕涉嫌刺殺案的18歲青少年，兇嫌在布碌崙(布魯克林)下城疑與同夥為搶劫而持刀刺死一名男子。據執法部門消息人士表示，該少年疑為竊盜幫派的成員，當下恐是為搶劫才犯行。

第78分局警方表示，上月14日(周五)晚間9時許，被害男子赫南德斯(Michael Hernandez)在大西洋大道(Atlantic Avenue)交弗萊布許大道(Flatbush Avenue)附近被發現，腹部與胸部被刺數刀後被送醫，但仍因傷重而不治身亡。據警方表示，赫南德斯並無前科，且死前疑似仍在拜託兇嫌不要殺他，讓得知消息的家屬悲痛不已。

警方在3月22日上午8時10分逮捕18歲的嫌犯倫塔斯(Noah Rentas)，據悉，倫塔斯當時和三名青少年一起行動，但目前僅有倫塔斯被捕，他也因而被控犯下二級謀殺罪(second-degree murder)和四級非法持有武器罪(fourth-degree criminal possession)。

據消息人士指出，倫塔斯並沒有犯罪前科，且赫南德斯被攻擊時沒有財物遭竊，但該案可能涉及更大規模的連環搶劫案，推測可能是搶劫過程中有出差錯才導致赫南德斯遇害。

警方逮捕倫塔斯當天，赫南德斯的母親米蘭達(Marisol Miranda)也出現在現場，接受媒體採訪時，她不僅悲憤地叫喊，也表示她之所以出現是希望表達「每個犯罪的人都該被逮捕」的不滿，不明白為何兒子會平白無故遭殺害。

根據市警局78分局數據，該案為今年首起謀殺案，且目前也僅逮捕倫塔斯一人，尚未掌握其他同夥的行蹤。警方呼籲知情人士或任何目擊者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 紐約市 布魯克林

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