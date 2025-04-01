布碌崙第105小學多元文化表演 展現才藝

多元文化表演內容除了歌舞、直笛吹奏外，校內的小提琴樂團也帶來以色列歌曲，展現學生多樣才藝。(記者馬璿／攝影)

位於布碌崙(布魯克林)華社第105小學於日前舉行為期兩日的多元文化表演(Multicultural Celebration)，共有超過20個班級演繹包含墨西哥、俄羅斯 、義大利 、巴基斯坦等不同國家歌舞，打造世界村景象。

表演分為兩日進行，首日共表演13組曲目，幼稚園至高年級的學生皆有參與其中。內容除了歌舞、直笛吹奏外，校內的小提琴樂團也帶來以色列歌曲，展現學生多樣才藝，結尾更是以「Coming to America」一曲，讓孩子感受美國的多元與包容性。

位於布碌崙第105小學於日前舉行為期兩日的多元文化表演，共有超過20個班級演繹包含墨西哥、俄羅斯、義大利、巴基斯坦等不同國家歌舞，打造世界村景象。(記者馬璿／攝影)

校長陳雪莉(Shirley Chen)表示，學習不同文化是校內課綱重要一部分，雖然不是每個班級都有演出，但每年的不同表演都會盡量安排每個班級都有機會登台。她表示，校內許多學生都來自新移民家庭，或許已經對自己國家的文化如數家珍，但校方希望透過舞蹈和歌曲方式讓孩子能以更放鬆的方式探索他國文化，更能讓孩子感受到美國文化大熔爐的意義。

她補充，疫情 前學校安排許多表演，但疫情期間不只無法實體上學，即使趨緩也有許多家長會因為擔心傳染問題而對表演的練習卻步。但隨著口罩解禁與疫情過去，家長反而愈發熱情地參與實體演出，也是因為去年的票券快速銷售一空，今年才決定分為兩天讓所有家長都能參與。