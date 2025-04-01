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布碌崙第105小學多元文化表演 展現才藝

記者馬璿╱紐約報導
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多元文化表演內容除了歌舞、直笛吹奏外，校內的小提琴樂團也帶來以色列歌曲，展現學生多樣才藝。(記者馬璿／攝影)
多元文化表演內容除了歌舞、直笛吹奏外，校內的小提琴樂團也帶來以色列歌曲，展現學生多樣才藝。(記者馬璿／攝影)

位於布碌崙(布魯克林)華社第105小學於日前舉行為期兩日的多元文化表演(Multicultural Celebration)，共有超過20個班級演繹包含墨西哥、俄羅斯義大利、巴基斯坦等不同國家歌舞，打造世界村景象。

表演分為兩日進行，首日共表演13組曲目，幼稚園至高年級的學生皆有參與其中。內容除了歌舞、直笛吹奏外，校內的小提琴樂團也帶來以色列歌曲，展現學生多樣才藝，結尾更是以「Coming to America」一曲，讓孩子感受美國的多元與包容性。

位於布碌崙第105小學於日前舉行為期兩日的多元文化表演，共有超過20個班級演繹包...
位於布碌崙第105小學於日前舉行為期兩日的多元文化表演，共有超過20個班級演繹包含墨西哥、俄羅斯、義大利、巴基斯坦等不同國家歌舞，打造世界村景象。(記者馬璿／攝影)

校長陳雪莉(Shirley Chen)表示，學習不同文化是校內課綱重要一部分，雖然不是每個班級都有演出，但每年的不同表演都會盡量安排每個班級都有機會登台。她表示，校內許多學生都來自新移民家庭，或許已經對自己國家的文化如數家珍，但校方希望透過舞蹈和歌曲方式讓孩子能以更放鬆的方式探索他國文化，更能讓孩子感受到美國文化大熔爐的意義。

她補充，疫情前學校安排許多表演，但疫情期間不只無法實體上學，即使趨緩也有許多家長會因為擔心傳染問題而對表演的練習卻步。但隨著口罩解禁與疫情過去，家長反而愈發熱情地參與實體演出，也是因為去年的票券快速銷售一空，今年才決定分為兩天讓所有家長都能參與。

兩個孩子分別表演非洲與俄羅斯主題的孫女士表示，孩子留校和回家前前後後練習了約一個月的時間，回家後也會和她分享該國文化。她表示，很開心看到孩子能透過表演了解其他國家，看到孩子的表演也感到非常驕傲。孩子表演俄羅斯歌舞的林女士也表示，孩子享受當下，不會特別分享太多練習的細節，但她作為家長很開心能看到小孩接收不同文化的知識，鼓勵校方持續透過課程與表演教導孩子更國際化的視野。

表演結尾以「Coming to America」一曲，讓孩子感受美國的多元與包容...
表演結尾以「Coming to America」一曲，讓孩子感受美國的多元與包容性。(記者馬璿／攝影)

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