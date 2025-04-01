將申請參選 亞當斯催法官裁決撤訴

報名參選截止日期臨近，亞當斯律師再次催促法官批准檢方的撤訴動議。(記者范航瑜╱攝影)

市長亞當斯 (Eric Adams)的代理律師斯皮羅(Alex Spiro)3月31日致信曼哈頓聯邦法官何戴爾(Dale Ho)，敦促他盡快批准聯邦司法部 對亞當斯的撤訴動議，以便其能順利提交申請參加民主黨初選。

斯皮羅在信中稱，亞當斯需要在4月3日(周四)前提交初選的申請材料，現距離截止日期已非常迫近，因此他表示，希望法庭盡快對司法部所提出的、撤銷對亞當斯指控的動議進行裁決。亞當斯去年9月被紐約南區聯邦檢察官以受賄、洗錢、非法接受競選資金等罪名起訴，但他拒絕認罪。本案原定今年4月21日開審，但在總統川普上任後，新的司法部於2月提出動議，希望撤銷針對亞當斯的指控，以免影響他配合聯邦的移民執法的行政能力。

主審法官何戴爾並未第一時間批准撤訴動議，而是邀請了外部律師克萊門特(Paul Clement)做進行評估。克萊門特在今年3月7日提交的法庭文件中，建議撤銷此案，但由於當事各方已「有偏見」，因此一旦案件撤銷後，同一檢方，即南區聯邦檢察官，未來無法再次提起指控。而根據時任司法部代理副部長博夫(Emil Bove)下達的命令，曼哈頓檢察官被要求撤訴，但要保留未來重新起訴亞當斯的空間。

目前，法院方面尚未對斯皮羅的最新動議發表任何回應，也沒有透露法官何戴爾何時會作出裁決。

紐約市2025年市長初選定於6月24日。在本次選舉中，尋求連任的亞當斯遭遇多名對手的挑戰，其中包括實力強勁且民調 領先的前州長葛謨(Andrew Cuomo)以及多名進步派陣營成員。由於起訴風波以及核心執政團隊接二連三陷入醜聞或遭遇調查，亞當斯目前選情低迷，公共匹配的競選資金也被剝奪了資格。最新民調顯示，民主黨有近八成選民表示「絕不再投亞當斯」。