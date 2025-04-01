葛謨獲黨支部背書 以 「皇后區男孩」 自豪

皇后區民主黨支部及其主席米克斯，宣布背書前紐約州長葛謨參選紐約市長。(皇后區民主黨支部提供)

皇后區民主黨 支部(Queens Democratic Party)及其主席、美國眾議員米克斯(Gregory Meeks)宣布，背書前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)參選紐約市長。四年前在多名女性指控葛謨涉性騷後，米克斯曾呼籲他辭職。不過，他如今形容「皇后區男孩」(Queens Boy)葛謨為當下最合適的市長人選，既能對抗川普總統，也能切實改善紐約市。

米克斯在位於森林小丘的皇后區民主黨總部宣布了這項背書，與他一同站台的還包括多名皇后區民選官員，包括州參議員艾達博(Joe Addabbo)、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)，州眾議員伯格(Sam Berger)、布朗斯丁(Ed Braunstein)，市議員舒曼琳(Lynn Schulman)等。

此項背書進一步鞏固了葛謨暫時領跑民主黨市長初選的地位。直至今年2月，他才正式宣布參選，此前，布碌崙(布魯克林)民主黨支部也背書了葛謨。多項民調顯示，葛謨在市長選舉民調中持續領先，並籌集了大量競選資金。

背書對市議長歐德思(Adrienne Adams)來說為一大打擊，歐德思與米克斯長期關係密切，其選區也與米克斯的國會選區部分重疊。包括東南皇后區的數名非洲裔民選官員在內的一些盟友，在周前也轉而支持葛謨，使她再次失去關鍵支持。

對於現任亞當斯(Eric Adams)，此項背書也造成一定衝擊，雖然米克斯在2021年民主黨市長初選時並未親自支持亞當斯，但當時，許多皇后區民主黨成員最終選擇支持了他。葛謨對此也在此次的背書後回應，他為自己是「皇后區的孩子」感到「無比自豪」。

葛謨在皇后區荷利斯(Hollis)長大，當日還將矛頭指向了同樣在皇后區牙買加莊園(Jamaica Estates)長大的川普總統。在過去一周，他開始強化對川普的攻擊，稱他是「生存威脅」和「惡霸」，「皇后區作為全美國最多元化的郡，最有資格對抗川普這種『販賣恐懼』和『社會毒瘤』的政治手段。」

不過，皇后區民主黨內部似乎也出現分裂。進步派選的區領袖、州委員會和郡委員會成員，抗議皇后區民主黨支部對葛謨的背書。州委員、改革派組織New Reformers成員考弗(Maria Kaufer)表示，「拋開候選人不談，我們認為在初選中，皇后區民主黨不應該過度干預，否則，初選的意義何在？」