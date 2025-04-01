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華埠信息亭換新顏 「白蛇傳」吸睛

記者曹馨元╱紐約報導
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陳永絃介紹到，白蛇傳講述的是一位女子勇敢追愛的故事，而她創作的核心正式基於這種「無條件的愛」。(記者曹馨元╱攝影)
陳永絃介紹到，白蛇傳講述的是一位女子勇敢追愛的故事，而她創作的核心正式基於這種「無條件的愛」。(記者曹馨元╱攝影)

3月31日，位於曼哈頓華埠堅尼路的華埠信息亭(Chinatown Information Kiosk)「舊貌換新顏」，裝點上華裔藝術家陳永絃(Eunice Chen)以「白蛇傳」為靈感創作的大型海報；通過她的作品，陳永絃突出了白蛇傳中對於「愛」的描繪，也展現了華埠一次次用愛突破困境的韌性。

雖出生於美國，但陳永絃在台灣度過了自己的童年與青春期，因此對傳統神話故事頗有耳聞；「當時，看到華埠商業改進區(Chinatown BID)徵稿的主題是與蛇有關的傳說、神靈等，我一下子就想到了白蛇傳」。陳永絃介紹到，白蛇傳講述的是一位女子勇敢追愛的故事，而她創作的核心正式基於這種「無條件的愛」。

在陳永絃的作品中，一條靈動的白蛇與一位女生對視，而女生髮際別有一朵白花，象徵了她是這條白蛇的另一面，正如白蛇傳中所描繪的那樣；同時，女生手捧蓮花、背景則是華埠街頭掠影，「蓮花出淤泥而不染，代表了亞洲文化的氣節，而華埠也正像蓮花一樣，有立身於非議的堅強與韌性」。

同時，白蛇與女生身上照映著盈盈微光，兩者的表情也充滿愛與希望，映射出一代代移民對華埠的寄託；「愛是永恆的唯一答案」，主辦方華埠商改區執行總監陳作舟說。

據商改區項目主任李德容，這已經是商改區第三年舉辦海報徵集活動，因信息亭位於華埠入口，在此放置巨幅方形海報也是希望能藉由鮮豔明快的公共藝術，展現華埠充滿活力、熱情好客的一面。

李德榮表示，常被描繪為「邪惡、危險」的蛇是頗為困難的創作題材，「但陳永絃的作品非常溫柔，風格也是各年齡段、各背景的觀眾都能接受的」；她透露，本次海報徵集共有八份作品參加，以白蛇傳為靈感的就有三幅，最終經由多輪討論、投票，陳永絃以作品概念的普適性脫穎而出。

位於堅尼路的華埠信息亭「舊貌換新顏」，裝點上華裔藝術家陳永絃(中)以「白蛇傳」為...
位於堅尼路的華埠信息亭「舊貌換新顏」，裝點上華裔藝術家陳永絃(中)以「白蛇傳」為靈感創作的大型海報。(記者曹馨元╱攝影)

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