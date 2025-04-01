華商會幸福媽媽限額50位即起報名 5╱11表揚

法拉盛華人工商促進會於3月31日舉辦記者會，宣布第14屆「幸福媽媽」活動即日起開始報名。(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 華人工商促進會(FCBA)於3月31日舉辦記者會，宣布第14屆「幸福媽媽」活動即日起開始報名，將於5月11日(周日)舉行表揚活動。主辦方表示，今年持續邀請50位三代同堂的母親家庭參與，鼓勵傳承孝道文化，名額有限，額滿為止。

華商會理事長王耀明表示，雖已年屆60，88歲的母親仍細心叮囑他注意保暖，顯示出母愛不隨年齡而減，「這是我們文化中最美麗的傳統之一，無論子女年紀多大、成就如何，在母親眼中永遠是孩子。」

據了解，幸福媽媽活動自2010年起舉辦，僅因疫情 中斷一年，至今已邁入第14屆。活動每年皆受到市府與州府民選官員支持，舉辦活動費用不菲，但不向參與家庭收取任何費用，盼藉此表彰母親的辛勞與奉獻。

華商會首席顧問杜彼得表示，活動初衷是提醒大家珍惜與母親相處的時光，也希望每位母親都能感受到來自社區的感謝與祝福。他說，曾有民眾在街上認出他，並分享家中仍珍藏活動頒發的證書，感念活動對家庭的意義。

多位民選官員以及辦公室代表皆出席記者會，市議員黃敏儀說，「每年我到場時，看到母親們站在台上，手持證書、身旁圍繞著家人，那種幸福和自豪的神情，總讓我非常感動。」

今年活動報名條件為三代同堂，須提供一家三代的合照，並填寫報名表。華商會將為每位入選母親製作專屬冊子，紀錄當年度50位獲選媽媽的故事與家庭資料，作為家庭紀念與傳承孝道的象徵。報名截止日期為4月20日(周日)，額滿即止。