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阻擊葛謨、亞當斯為目標 民主黨參選人獲盟支持

記者許君達╱紐約報導
市議長歐德思(中)在過去三年中領導市議會有力制衡了市長亞當斯，其領導力得到進步派認可，但由於參選較晚，目前募款和造勢成績不理想。(記者許君達╱攝影)
市議長歐德思(中)在過去三年中領導市議會有力制衡了市長亞當斯，其領導力得到進步派認可，但由於參選較晚，目前募款和造勢成績不理想。(記者許君達╱攝影)

作為紐約民主黨的重要同盟，具有鮮明進步主義色彩的勞動家庭黨(Working Families Party)近日宣布為參加市長初選的四名民主黨籍參選人背書，表示將在初選開始前集中力量為最有希望勝出的進步派參選人拉票，終極目標是在民主黨初選中阻擊現任市長亞當斯(Eric Adams)和民調最高的前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

勞動家庭黨此次背書的參選人分別為現任市議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員米維(Zellnor Myrie)和州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)。

勞動家庭黨是一個總部位於紐約市的左派小黨，主打進步主義和有利於勞工階層的政策，但與知名的極左團體美國民主社會主義者協會(DSA)相比，更溫和並親近建制派，長期與紐約民主黨結盟並與民主黨共同推舉部分候選人，華裔州參議員劉醇逸、前州眾議員牛毓琳、代表曼哈頓華埠的韓裔州眾議員李榮恩(Grace Lee)以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)等都曾同時代表民主黨和勞動家庭黨參選。

在獲得背書的人選中，馬姆達尼善於利用社群平台等工具，以黑馬之姿在進步派中獲得最高人氣並最早完成了800萬元的募款上限；蘭德作為現任官員且最早宣布參選，募款成績較好，但在民調中落後於馬姆達尼。歐德思和米維則分別在募款和民調方面有所落後。勞動家庭黨在一份聲明中稱，四人均能為工薪階層代言，且敢於對抗川普政府。不過，同樣身處進步派陣營的參選人拉莫斯(Jessica Ramos)和布萊克(Michael Blake)則由於競選成績不佳而未獲得背書。

在目前宣布參加初選的民主黨人中，亞當斯和葛謨實力較強且與進步派理念相左，因而成為進步派力圖圍剿的目標。由於紐約市採用「優先選舉制度」(Ranked-Choice Voting, RCV)，選民最多能根據喜好程度依次填選五名參選人，因而分析普遍認為，進步派最可能利用人數優勢號召支持者填滿選票，以排擠亞當斯和葛謨。

米維投入選戰較早，但知名度和民調均不高。圖為米維在曼哈頓川普酒店前宣布對抗川普政...
米維投入選戰較早，但知名度和民調均不高。圖為米維在曼哈頓川普酒店前宣布對抗川普政策的路線圖。(取自X平台帳號@zellnor4ny)
市主計長蘭德建制派色彩更濃，本次競選募款成績較好，但人氣和民調落後於馬姆達尼。(...
市主計長蘭德建制派色彩更濃，本次競選募款成績較好，但人氣和民調落後於馬姆達尼。(記者許君達╱攝影)
獲勞動家庭黨背書的民主黨初選參選人馬姆達尼進步立場鮮明，善用社群平台吸引草根階層...
獲勞動家庭黨背書的民主黨初選參選人馬姆達尼進步立場鮮明，善用社群平台吸引草根階層，目前在進步派中人氣最高。(記者馬璿╱攝影)

民主黨 亞當斯 眾議員

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