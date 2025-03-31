阻擊葛謨、亞當斯為目標 民主黨參選人獲盟支持

市議長歐德思(中)在過去三年中領導市議會有力制衡了市長亞當斯，其領導力得到進步派認可，但由於參選較晚，目前募款和造勢成績不理想。(記者許君達╱攝影)

作為紐約民主黨 的重要同盟，具有鮮明進步主義色彩的勞動家庭黨(Working Families Party)近日宣布為參加市長初選的四名民主黨籍參選人背書，表示將在初選開始前集中力量為最有希望勝出的進步派參選人拉票，終極目標是在民主黨初選中阻擊現任市長亞當斯 (Eric Adams)和民調最高的前州長葛謨(Andrew Cuomo)。

勞動家庭黨此次背書的參選人分別為現任市議長歐德思(Adrienne Adams)、市主計長蘭德(Brad Lander)、州參議員米維(Zellnor Myrie)和州眾議員 馬姆達尼(Zohran Mamdani)。

勞動家庭黨是一個總部位於紐約市的左派小黨，主打進步主義和有利於勞工階層的政策，但與知名的極左團體美國民主社會主義者協會(DSA)相比，更溫和並親近建制派，長期與紐約民主黨結盟並與民主黨共同推舉部分候選人，華裔州參議員劉醇逸、前州眾議員牛毓琳、代表曼哈頓華埠的韓裔州眾議員李榮恩(Grace Lee)以及州檢察長詹樂霞(Letitia James)等都曾同時代表民主黨和勞動家庭黨參選。

在獲得背書的人選中，馬姆達尼善於利用社群平台等工具，以黑馬之姿在進步派中獲得最高人氣並最早完成了800萬元的募款上限；蘭德作為現任官員且最早宣布參選，募款成績較好，但在民調中落後於馬姆達尼。歐德思和米維則分別在募款和民調方面有所落後。勞動家庭黨在一份聲明中稱，四人均能為工薪階層代言，且敢於對抗川普政府。不過，同樣身處進步派陣營的參選人拉莫斯(Jessica Ramos)和布萊克(Michael Blake)則由於競選成績不佳而未獲得背書。