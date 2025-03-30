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市警地鐵查獲700刀械 暴增190%

記者劉梓祁╱紐約報導
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紐約市地鐵刀械持有案件驟增，盡管警方強化執法，但乘客仍感到不安。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約市地鐵刀械持有案件驟增，盡管警方強化執法，但乘客仍感到不安。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警最新數據顯示，警方今年截至目前在地鐵系統內查獲的刀具數量高達723把，與2023年第一季查獲的249把相比，增幅達190％；此外，在地鐵內查獲的槍枝也從2023年的九把增加至2025年的12把，漲幅為33％。

該數據由「紐約郵報」最早披露，根據市警說法，刀械與槍枝等武器之所以在地鐵內被大量查獲，主因在今年加大力度整治地鐵環境中的輕微違規行為，包括占用多個座位與逃票等。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)自今年1月起也大幅增加深夜時段的地鐵警力，力圖降低一連串引發關注的暴力事件，包括此前有乘客在時報廣場地鐵站遭人縱火殺害。

近期，44歲男子海尼根(Alvin Henigan)在3月12日晚間11時左右因占據地鐵座位，在康尼島附近的D線列車上被警員叫醒，結果警察在他左側外套口袋發現一把紅色刀具，並發現疑似吸毒用的管子。另一名持槍嫌犯則是46歲的西蒙斯(Donald Simmons)，他於3月17日在尤蒂卡大道(Utica Ave)地鐵站藉由推開緊急門進站時被警方攔下，並在隨後的盤查中發現身上帶有一把上膛的槍械。

市警發言人指出，「整體逮捕率上升了73％，逃票相關逮捕率增加了118％，這顯示我們對地鐵不法行為的持續關注，以及對違規進行重點執法所帶來的成果。」

家住皇后區長島市的方健表示，雖然明顯看出地鐵內的巡邏警員增多，但沿線仍常見流浪者滯留、可疑人士聚集，並且零星竊案與騷擾事件也時有所聞，「要真正守護紐約地鐵的安全與秩序，仍是任重道遠。」

地鐵站 長島市 紐約市

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