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律師轉任第一副市長續為企業打官司 遭批

記者范航瑜╱紐約報導
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上任第一副市長後的馬斯特羅不會完全卸下律師職務，引發外界對潛在利益衝突的質疑。(取自市議會)
上任第一副市長後的馬斯特羅不會完全卸下律師職務，引發外界對潛在利益衝突的質疑。(取自市議會)

律師馬斯特羅(Randy Mastro)將於不久後將就任亞當斯(Eric Adams)市府的第一副市長，但消息指出，他還未完全卸下律師的職務，上任後仍將繼續代表麥迪遜廣場花園(MSG)及其老闆多蘭(James Dolan)處理訴訟，引發外界對潛在利益衝突的質疑。

市府發言人瑪姆拉克(Kayla Mamelak)表示，市府利益衝突委員會已審核馬斯特羅的律師職務，確認與市府的工作沒有衝突，並將要求他「迴避所有與MSG相關的市政事項」。馬斯特羅將利用私人時間處理該案，期間不會收取律師費。

馬斯特羅過去是前市長朱利安尼(Rudy Giuliani)的副市長，此次回歸市府被視為亞當斯政府強化施政的舉措。市府同時強調，馬斯特羅已退出代理新澤西州反對紐約市徵收曼哈頓堵車費的訴訟。

此舉立即遭到監督團體批評，指出MSG與市府之間涉及大量商業往來，包括長期享有的房地產稅減免。團體認為，馬斯特羅持續代理MSG案件，凸顯他與特殊利益團體的密切關係，恐進一步削弱公眾對亞當斯政府的信任。

布碌崙(布魯克林)市議員萊斯勒(Lincoln Restler)表示，此事印證市議會當初反對馬斯特羅出任市府首席律師的正當性，「一位高階市府官員持續為市長金主服務，如何能讓人相信他會把市民利益放在第一位？」

馬斯特羅曾於去年被亞當斯提名為市府首席律師，但因其過去代表保守派客戶、反對進步派政策，以及與朱利安尼的淵源，遭市議會民主黨議員強烈反對。不過，第一副市長的任命無須獲得市議會批准，亞當斯本次繞過議會，直接任命馬斯特羅。

據悉，MSG及多蘭長期支持亞當斯，去年多蘭及其高層透過個人及集資形式，為亞當斯的競選連任與法律辯護基金捐款超過6萬元。

亞當斯 朱利安尼 新澤西州

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