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幼獅「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」4╱5演出

記者尤昱程╱紐約報導
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紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布，「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」音樂會將於4月5日(周六)在曼哈頓考夫曼音樂中心默金音樂廳舉行。(記者尤昱程╱攝影)
紐約幼獅青少年管弦樂團日前宣布，「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」音樂會將於4月5日(周六)在曼哈頓考夫曼音樂中心默金音樂廳舉行。(記者尤昱程╱攝影)

紐約幼獅青少年管弦樂團日前在法拉盛僑教中心舉行記者會，宣布4月5日(周六)舉辦「陳麗嬋唱阿鏜藝術歌曲」音樂會，由女高音陳麗嬋與鋼琴家張詩賢合作演出作曲家黃輔棠的14首藝術歌曲。

紐約幼獅青少年管弦樂團藝術總監方秀蓉表示，黃輔棠的這14首作品，其中八首來自中國古典詩詞，六首取材當代詩人，並由長年活躍於歐美的陳麗蟬演唱，伴奏則邀請有多年演出經驗的張詩賢。此外，當日音樂會前還有黃輔棠帶來的講座，解釋中國詩詞如何與古典音樂結合。

陳麗嬋表示，這場音樂會將以中文演唱，她希望不僅能讓華語與台語聽眾深入認識，也能介紹中國詩詞給英語使用。她提到，過去主要演唱台語歌曲與西方歌劇，這次則是首次完整以華語演出，並提到預計會有20名英文觀眾參與。

陳麗嬋說，1982年在台灣人社群的音樂活動中與方秀蓉結識，並曾與作曲家蕭泰然合作。她表示，自己早期曾演唱黃輔棠的「錦瑟」，也在他的歌劇「西施」世界首演中擔任主角，「黃老師希望這些作品能在紐約被更多人聽見，我感到責任重大。」

張詩賢表示，他的音樂背景來自西方古典音樂，要如何詮釋這些詩詞對他來說是新的挑戰。他提到，自己與陳麗嬋合作多年，彼此熟悉演出方式，在排練時能理解對方的音樂處理，「此次曲目順序經過多次調整，以確保演出在音樂層面上的連貫性，使觀眾能夠完整體驗詩詞與音樂的結合。」

此活動將於4月5日(周六)在曼哈頓考夫曼音樂中心默金音樂廳(Merkin Hall at Kaufman Music Center)舉行，晚間6時45分至7時15分為黃輔棠的講座，音樂會將於7時30分開始，票價30元，售票網址為https://reurl.cc/QYdg7Z，或撥電至(917)912-8288洽詢。

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