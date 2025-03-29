川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億

霍楚(右一)與聯邦參議員陸天娜(中)及多名州府官員28日召開記者會，批評川普政府對社會安全福利計畫的削減。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)28日公布了川普 政府對紐約州 健康計畫的聯邦經費削減細節，顯示衛生部門資金損失超過3億6000萬元。同日，霍楚與聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)及多名州府官員召開記者會，強烈批評川普政府對社會安全福利計畫的削減。

紐約州的年度預算中約有四成來自聯邦經費，涵蓋聯邦醫療補助(Medicaid)、教育及執法等重要支出。在本年度2370億元的州預算中，聯邦資金占960億元，而霍楚新提出的2520億元預算，亦同樣高度依賴聯邦撥款。

報告指出，州衛生廳(DOH)預計將失去逾3億元資金，影響核心公共衛生職能，包括病毒監測、疫情應對、數據分析與共享，以及醫院和養老院的感染防控措施。

此外，成癮服務與支持辦公室(OASAS)將被削減4000萬元，影響門診戒癮藥物治療服務。州心理健康辦公室(OMH)則面臨2700萬元削減，將波及針對心理健康與藥物濫用患者的多項服務，恐導致更多患者只能依賴急診或住院治療。

除了醫療健康領域，社會安全福利計畫也受到衝擊，據社會安全局2023年數據，紐約州約370萬名居民透過社會安全福利獲得退休金、遺屬津貼或殘障補助。當局上周宣布，提出福利新申請或已經領取福利的數以百萬計的民眾，今後都必須親自前往各地辦公室確認身分，另外當局還將在18州關閉47個辦公室。

霍楚批評道，紐約州的價值觀與華府不同，讓長者和殘障人士長途跋涉才能獲取福利是錯誤的，聯邦稱社會安全計畫為『龐氏騙局』、削弱這項保障人民免於貧困的安全網，也是錯誤的。

目前，聯邦國會兩院的共和黨仍在協商最終預算方案，紐約州具體削減金額尚未確定。同時，川普政府新設立的「政府效率部」(Department of Government Efficiency)正對社會安全局、聯邦衛生及公共服務部(HHS)、教育部等裁員和削減資源，對紐約勢必產生影響。

陸天娜警告，即便削減幅度尚未確定，紐約居民必將「深受其害」，因為無法全面填補聯邦經費的缺口。霍楚呼籲共和黨國會議員扛起責任，「紐約州選出的多數黨國會議員，必須站出來捍衛紐約。」