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李榮恩推亞裔歷史教育提案 45議員支持

記者劉梓祁╱紐約報導
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李榮恩認為在課綱中推出亞太裔歷史教育課程，將提升學生對亞裔文化與歷史的認識，也有助於促進社會對亞裔社群的接納與包容。圖為在華埠舉行的農曆新年活動。(記者劉梓祁╱攝影)
李榮恩認為在課綱中推出亞太裔歷史教育課程，將提升學生對亞裔文化與歷史的認識，也有助於促進社會對亞裔社群的接納與包容。圖為在華埠舉行的農曆新年活動。(記者劉梓祁╱攝影)

由紐約州眾議員李榮恩(Grace Lee)等人提出的「A4638」號提案，旨在要求州教育廳在課綱中制訂亞裔美國人、夏威夷原住民與太平洋島民(AANHPI)歷史與公民影響相關課程，不僅能提升學生對亞裔文化與歷史的認識，也有助於促進社會對亞裔社群的接納與包容。

目前，該法案在州眾議會中呼聲稍有起色，已有45位眾議員聯署支持，其中包含16位教育委員會成員。自本屆州眾議會會期開始以來，該法案已獲得16位新成員加入支持行列。

根據該提案，州教育廳廳長需為各學區建立AANHPI歷史與貢獻課程或相關教學內容。李榮恩指出，現行教育體系並無系統性教授AANHPI歷史，致使亞裔美國人在校園教育中長期處於被忽視的狀態，加深了大眾對亞裔社群的誤解和刻板印象。

她說，自新冠疫情爆發以來，反亞裔仇恨事件急劇上升，也凸顯了在公共教育中推行多元文化與族裔歷史課程的重要性；若能在紐約州公立學校課綱中納入AANHPI歷史，不僅能提升學生對亞裔文化與歷史的認識，也有助於促進社會對亞裔社群的接納與包容。

李榮恩認為，「要保護亞裔社群，就必須先從課堂教育開始，讓新一代明白亞裔是美國社會中平等且珍貴的一部分。」

目前，州參議員劉醇逸(John Liu)也提出了類似提案，兩人曾在2023年也提出了相關議案，但未有顯著進展。

亞裔 升學 眾議員

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