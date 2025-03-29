高學歷反映高投票率 亞裔選民是例外可能與亞裔選民較少註冊政黨 新移民尚未適應複雜選舉制度有關

根據聖地牙哥加大去年年底釋出的調查數據顯示，紐約市雖有超過490萬名合格登記的選民，投票率卻僅排美國主要城市第49位。(記者馬璿╱攝影)

根據聖地牙哥加大(UCSD)日前釋出的報告顯示，紐約市 雖有超過490萬名合格登記的選民，投票 率卻僅排美國主要城市第49位。其中，一般學歷較高的選民投票率也高，然而亞裔 選民是例外，登記與投票率仍偏低，專家分析，選民教育與語言可能都是影響因素。

市競選財務委員會(CFB)數據指出，2021年市長選舉期間，紐約市擁有超過490萬名合格登記選民，但僅有約114萬人參與投票，占總人數的23%，初選約380萬名合格選民，之中僅有100萬人投票，投票率為26%。其中，五大行政區中，曼哈頓在初選的投票率最高，達33.4%，但在大選時，投票率最高的則是共和黨支持度較高的史泰登島，為33.7%，投票率最低的行政區則為布朗士，初選僅19.1%投票、大選更降至17.5%。

政治顧問斯可尼克(Jerry Skurnik)表示，投票率與年齡高度相關，高齡選民的投票率長期以來遠高於年輕選民。2021年初選平均投票年齡為54歲，而登記選民的平均年齡為49歲，數據顯示，70至79歲的選民在初選的投票率為37%、大選則近38%，其次為60至69歲族群。18至29歲的年輕選民投票率最低，初選僅18%、大選更降至11%。

此外，地區也影響選情，投票率最高與最低的社區更相差超過30個百分點。2021年初選時，布碌崙(布魯克林)的公園坡(Park Slope)和卡羅爾花園(Carroll Gardens)投票率達44.3%，相較之下，布朗市區的梅爾羅斯(Melrose)、莫特黑文(Mott Haven)與波特莫里斯(Port Morris)投票率僅14%。

此外，學歷對投票也有顯著影響，紐約市立大學(CUNY)政治學教授莫倫考夫(John Mollenkopf)表示，受過高等教育的選民投票率較高，然而亞裔選民卻是例外。根據最新人口普查數據，紐約市擁有超過150萬名亞裔，其中約73.5萬人達投票年齡，占全市選民的13%，但亞裔的登記與投票率均偏低。他分析，可能與亞裔選民較少註冊政黨，以及新移民尚未適應複雜的選舉制度有關。

亞美聯盟(AAF)現任副總監Andrew Sta. Ana指出，他們正努力推動選民教育，還開發了一款支援八種語言的工具「Ballot Builder」，幫助選民熟悉投票流程。